Лора Христова се завръща на родна земя

България посреща днес олимпийския си медалист Лора Христова, която се превърна в сензация на най-големия спортен форум. Идването ѝ в България е значително по-късно от края на Игрите, тъй като тя продължи участието си директно в Световните купи по биатлон, които приключиха преди ден, предадоха bTV и Нова телевизия.

В Милано-Кортина 22-годишната Христова спечели бронзов медал в класическата индивидуална дисциплина. Тя завърши Олимпийските игри като състезателката с най-висока точност в стрелбата.Нейното представяне беше историческо за българския биатлон, като Лора беше обявена и за „Най-голямата изненада“ на Игрите, след гласуване на феновете.

Световният биатлон представи Лора Христова на широката публика

"Определено се смятам за млада. Просто се наслаждавам на момента. Аз съм спокоен човек, но и парти човек. Знаете, че има разлика между деня и нощта", споделя Лора с усмивка на лице. "Преди състезанието в Антхолц си спомних за интервю на Доротея Вирер, в което разказва за първия си олимпийски медал. Знаех, че всичко е възможно, но просто не стартирах с мисъл за медал."

"Не смятам, че е чак толкова голяма изненада този медал, защото знам колко труд съм положила. Искам да остана фокусирана за останалите състезания от края на сезона. Мотивирана съм и защото трябва да преследвам и второто, и първото място", казва още Христова. "Когато стартирах в Световната купа като по-млада, бях най-отдолу в класирането. Сега виждам как успявам да постигам по-добри резултати."

"Имаме местен клуб в родния ми град Троян, който е много популярен. Бях много развълнувана за частта със стрелбата. Не знаех в началото, че трябва да тренирам толкова много. Когато бях на 15, започнах да ходя по повече лагери. Започнах да пропускам много часове в училище. Тогава се запитах - искам ли да стана професионалист, или да спра."

"Работя много за менталната ми подготовка. Искам да остана здраво стъпила на земята и смятам, че това ми помага много", казва още Лора. Какво още сподели Лора Христова за баницата и чашата хубаво вино - гледайте във видеото: