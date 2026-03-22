Седмична прогноза за времето за 23-29 март 2026 г.

22 март 2026, 17:27 часа 392 прочитания 0 коментара
Седмична прогноза за времето за 23-29 март 2026 г.

През първите дни от следващата седмица ще преобладава облачно време, временни разкъсвания на облачността ще има над Югозападна България. На много места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. Ще духа предимно умерен вятър от изток-североизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1° и 4°, максималните – между 6° и 11°, малко по-високи към сряда, показва прогнозата за времето на НИМХ.

До края на седмицата

В четвъртък вятърът ще се ориентира от югоизток и дневните температурите ще се повишат значително. Ще преобладава слънчево време, но по-късно през деня от запад облачността ще започне отново да се увеличава и вплътнява. В петък над цялата страната ще се заоблачи и до вечерта в Западна България ще започнат валежи от дъжд. Ще продължи да духа умерен югоизточен вятър и ще е все още сравнително топло.

Сняг в планините

В петък ще е облачно с повсеместни валежи от дъжд, в планините от сняг. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. До вечерта по високите полета в Западна България и Предбалкана дъждът ще премине в сняг. В събота ще се задържи предимно облачно, на много места с валежи от дъжд, в Северна и Западна България – от сняг. Ще остане ветровито. Застудяването ще продължи.

Снимки: iStock

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
