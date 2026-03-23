Протестът като брой депутати и как ПП-ДБ ще променя България: Говори Божидар Божанов

Това е нашата цел, но не е даденост. Да, ние ги организирахме, нашите послания за завладяната държава и за бюджета подпалиха неодовлството. Но не всички, излезли на улицата, са наши избиратели – това не е даденост. Целта ни в кампанията е да видят тези хора, че ние сме инструментът, който ще демонтира завладяната държава, тази на касичките. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

И предупреди – след падането на крепяното от Пеевски и Борисов управление, идва следващата важна стъпка: никога пак да няма такова управление. Това обаче зависи и от това колко силен е инструментът – каква обществена подкрепа му е дадена (т.е. колко депутати има).

Що се отнася до листите на ПП-ДБ, Божанов заяви, че с ПП имали "малки различия" при различни гласувания, това било демокрация. Божанов не счете и за отстъпление, че не води нито една листа на ПП-ДБ – накрая листите ги редят избирателите, лидерство не се показва като "се набуташ" на челно място в листата, обясни той. А на въпрос на БНТ, че неговите колеги "се набутаха" на първо място, Божанов отговори, че да си на пето място в 23-ти МИР в листата на ПП-ДБ е по-сигурно влизане в парламента, отколкото да си водач например в Силистра и Монтана.

Още: Шест партии в парламента и разлика от над 10% между първите двама: Проучване на "Мяра"

Целите на ПП-ДБ за по-добра България

Какви са целите на ПП-ДБ? На първо място – демонтиране на завладяната държава, като там цел е ревизия на Наказателно-процесуалния кодекс. На второ място – всевластието на главния прокурор, като Божанов даде пример с НПК и как 2 години след прекратяване на наказателно производство обвинител номер едно може да го възобнови. Божанов напомни и, че Нидерландия си вдигнала ветото за влизането ни в Шенген след съдебната реформа в Конституцията, макар че по-важната ѝ според ПП-ДБ част (тази за самата съдебна власт) беше отменена от Конституционния съд – ОЩЕ: Конституционният съд реши: Съдебната реформа е противоконституционна

На трето място – да не се вдигат данъците, да се ограничи изтичането на пари от държавния бюджет заради корупция.

И още – мястото на България в ЕС. България не може да остане "на втора скорост, не можем да си позволим да сме някаква малка периферийка", каза Божанов. Той беше категоричен, че ЕС трябва да бъде реформиран, да се стъпи на доклада на Марио Драги – ОЩЕ: Доклад: ЕС се нуждае от 750 - 800 млн. евро годишно, за да е конкурентен на САЩ и Китай