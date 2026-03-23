Наводненията в Кения взеха десетки жертви

Най-малко 81 души загинаха в Кения, а хиляди хора са разселени от началото на март заради проливните дъждове, които се очаква да продължат в източноафриканската страна до утре, предаде Франс прес, позовавайки се на официални данни. Властите, които отвориха евакуационни центрове, призоваха хората да проявят "изключителна бдителност и предпазливост".

"Към момента общият брой смъртни случаи, за съжаление, достига 81 души. Найроби остава най-тежко засегнатия район с 37 жертви", заяви говорителят на кенийската Национална полиция Мучири Няга, цитиран от БТА.

В петък вечерта властите призоваха жителите на няколко бедни квартала под язовира в Найроби да се евакуират поради „непосредствен риск от наводнения, свързан с покачващите се нива на водата във водоема, които заплашват да скъсат дигите“, се казва в предупреждение, цитирано от местни медии. Засега съоръжението устоява.

Massive flooding caused by heavy rain in Nairobi, Kenya 🇰🇪 (06.03.2026) pic.twitter.com/Obz130pkf5 — Disaster News (@Top_Disaster) March 7, 2026

Въпреки това двама души се удавиха в наводненията през нощта срещу неделя в Киамбу – предградие, северно от столицата.

Според частната кенийска телевизия „Ситизън Ти Ви“ други двама души са загинали през уикенда при свлачища в село Касака в западната част на страната, където са били затрупани много къщи.