Атлетката, която пропусна 2 години заради допинг, но донесе последния медал на България от световно в зала при завръщането си

23 март 2026, 7:00 часа 1040 прочитания 0 коментара
"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

В неделната вечер Божидар Саръбюков зарадва цяла България с медала си от Световното първенство по лека атлетика в зала, което се проведе в Торун, Полша. Родният суперталант завоюва бронзовото отличие в сектора за дълъг скок с резултат от 8.31 метра. Португалецът Жерсон Балде триумфира с титлата и нов личен рекорд от 8.46 метра, а среброто бе за италианеца Матиа Фурлани, който изравни върховото си постижение от 8.39. Медалът на Божидар Саръбоюков е първи за страната ни от планетарен форум от 16 години насам.

Последният медал на България от световно по лека атлетика в зала

Последното отличие на страната ни от световно първенство на закрито датира от 2010 година. Донася го най-успешната ни състезателка в леката атлетика в този период - Ваня Стамболова. Тя вече има един медал от планетарен шампионат в зала, след като през 2006 година печели сребро на 400 метра с нов национален рекорд в зала - 50.21 секунди. Същата година лятото тя става европейска шампионка в Гьотеборг с време от 49.85. Тя поставя и национален рекорд на открито с време от 49.53 на състезание в Риети. Точно, когато е на върха, обаче, идват проблемите за Стамболова.

Новата 2007 година започва трудно за най-добрата атлетка на една обиколка на Стария континент. През януари месец варненката е уличена в употребата на забранени стимуланти, по-точно - тестостерон. Тя получава наказание за две години със спиране на състезателните права. Стамболова претърпява санкцията и се завръща с гръм и трясък на международната сцена, която със сигурност усети отсъствието ѝ.

Ваня Стамболова

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

При завръщането си през 2009 година тя печели златен медал на Универсиадата в Белград с резултат далеч от възможностите ѝ - 55.14 секунди. През следващите месеци пада усилена работа, за да се завърне в световния елит. Това се случва точно навреме за следващото световно първенство в зала, което ще се проведе през март 2010 година в Доха. Тя преминава през сериите с тактическо бягане от 53.57 секунди и показва класата си в полуфинала, записвайки време на двете обиколни от 52.30. Във финалното бягане Стамболова успява да се пребори с няколко инфарктни ситуации, за да грабне бронзовия медал с личен рекорд за сезона от 51.50 секунди. По-бързи от нея бяха само шампионката Деби Дън от САЩ с време 51.04 секунди и рускинята Татяна Фирова с 51.13. Третото място на варненката, донесло бронзовото отличие, бе последната призова позиция на български състезател на световно първенство в зала до неделя.

Две години по-късно Стамболова остава на крачка от бронзовия медал на Световното на закрито в Истанбул, където завършва 4-а на 400 метра, само на 0.17 секунди от третата позиция с 51.99 секунди. Иначе в колекцията си родната атлетка има още редица национални и балкански титли и медали на 400 метра, както и на 400 метра с препятствия, където също притежава върховото постижение за страната ни - 53.68 секунди от 2011 година. Тя представя България и на Олимпийските игри в Лондон през 2012 година, а нейните национални рекорди в тези две дисциплини остават непобедени и до днес.

Автор: Дария Александрова

Дария Александрова
Лека атлетика Ваня Стамболова Световно първенство по лека атлетика Пас към миналото Спортни рубрики Actualno.com
