ЕС се задейства против Орбан понеже е предател и шпионин на Путин

ЕС ограничава броя на документите с поверителна информация, до които достъп има Унгария, а лидерите в ЕС почват да се срещат и да обсъждат чувствителни теми в по-малки групи - това пише изданието Politico, позовавайки се и на думи на полския премиер Доналд Туск. В профила си в социалната мрежа "Х" той написа, че информацията от The Washington Post, че правителството на Виктор Орбан "снася" всичко ставащо на вътрешни срещи в Брюксел на руския диктатор Владимир Путин, "не трябва да е изненада за никого". Туск добави, че самият той говори по време на общите съвети на ЕС само когато е нужно и казва само толкова, колкото е нужно.

The news that Orbán’s people inform Moscow about EU Council meetings in every detail shouldn’t come as a surprise to anyone. We’ve had our suspicions about that for a long time. That’s one reason why I take the floor only when strictly necessary and say just as much as necessary. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 22, 2026

Мярката срещу Унгария, за която пише сега Politico, е неофициална - причината е, че Брюксел се страхува да не повлияе на парламентарните избори в Унгария на 12 април, на които е много вероятно Орбан да загуби властта

Притесненията, че Унгария изпраща информация директно на Кремъл, са причина за възхода на форматите за срещи между лидери (премиери и президенти) със сходни интереси, вместо да се провеждат срещи с лидерите на всички 27 страни-членки на ЕС. "Като цяло неособено лоялните държави-членки са основната причина, поради която по-голямата част от съответната европейска дипломация сега се случва в различни по-малки формати – E3, E4, E7, E8, Ваймар, NB8, JEF и т.н.", казва високопоставен източник от Брюксел. Числата се отнасят до броя на европейските лидери в групата. Ваймарският алианс се състои от Франция, Германия и Полша. NB8 са осемте страни от скандинавските и балтийските страни. JEF са представителите на 10 северноевропейски държави.

Бившият литовски външен министър Габриелиус Ландсбергис, който често е присъствал на заседания на Съвета, където е присъствал Сиярто, твърди пред Politico, че е бил предупреден още през 2024 г., че Унгария предава информация на Русия и че той и неговите колеги са ограничили информацията, която са споделяли, когато той е присъствал. Дори преди критичната среща на върха на НАТО във Вилнюс през 2023 г. са предприети стъпки за изключване на делегацията на Будапеща от чувствителни разговори, каза Ландсбергис.

Съобщава се и, че Букурещката група от деветте, клуб от страни на източния фланг на НАТО, е обмисляла да изключи Унгария от формата на следващата година защото постоянно пречи на подкрепата и помощта от ЕС за Украйна.

Отзвукът в Унгария

Унгарският министър по въпросите на Европа Янош Бока заяви, че съобщенията от уикенда са "фалшиви новини", замислени като "отчаяна реакция срещу [партията на Орбан] Фидес, която набира скорост в предизборната кампания. Но унгарският народ няма да бъде измамен". Унгарският външен министър Петер Сиярто беше на същата вълна след материала на The Washington Post. А най-големият противник на Орбан в Унгария - Петер Мадяр, заяви следното на поредния голям предизборен митинг на партията си "Тиса": "Фактът, че унгарският външен министър, близък приятел на руския външен министър Сергей Лавров, докладва на руснаците практически минута по минута всяка среща на ЕС, е откровена измяна. Този ​​човек не само е предал собствената си страна, но и Европа".

