Прогноза за времето - 23 март 2026 г. (понеделник)

22 март 2026, 20:01 часа 533 прочитания 0 коментара
В понеделник главно след обяд дъжд ще превалява на много места и в централните части на Северна България, Горнотракийската низина и югозападните райони, а в планините – слаб сняг. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от север-североизток. Такава е прогнозата за времето за първия ден на новата седмица на дежурния синоптик Иван Василев от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). 

Температури

Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, за София – около 3°, максималните - между 8° и 13°, за София - около 9°.

Времето в планините

В планините ще бъде облачно. Главно в следобедните часове ще превалява сняг, в по-ниските планински части – дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 4°.

Времето по морето

По Черноморието ще бъде облачно. С прекъсване ще превалява дъжд. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат 8°-9°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Продължителност на деня

Слънцето в София изгрява в 6.25 ч. и залязва в 18.42 ч.  Продължителността на деня: 12.17 часа. Луната в София изгрява в 8.25 ч. и залязва в 0.35 ч.

Източник: meteo.bg

Деница Китанова Отговорен редактор
