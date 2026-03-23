Куба се готви за война със САЩ (ВИДЕО)

23 март 2026, 6:36 часа 263 прочитания 0 коментара
Куба се готви за евентуална война със САЩ. Това заяви кубинският зам.-външен министър Карлос Фернандес де Косио пред NBC. След интервюто му, кубинското министерство на външните работи посочи, че се надява да избегне война, но смята за наивно да игнорира риска - затова и кубинската армия се подготвя за такъв сценарий.

Напрежението се повиши след операцията на САЩ във Венецуела и свалянето от власт на венецуелския диктатор Николас Мадуро, който вече е в затвор в САЩ и срещу него тече съдебен процес. Вашингтон даде да се разбере съвсем ясно, че Куба може да е следващата.

Островът е изправен пред недостиг на гориво и има редовни прекъсвания на електрозахранването на фона на тотална блокада, наложена от американския президент Доналд Тръмп. В същото време страните водят разговори при закрити врати с непредсказуем резултат.

Тръмп би могъл да принуди Куба да смени властта без кръвопролития, като окаже натиск върху нейното ръководство, но военен сценарий също не е изключен. Във всеки случай комунистическият режим в Куба изглежда е подложен на сериозен натиск, коментира беларуската опозиционна медия NEXTA.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
Куба САЩ
