Куба се готви за война със САЩ (ВИДЕО)

Куба се готви за евентуална война със САЩ. Това заяви кубинският зам.-външен министър Карлос Фернандес де Косио пред NBC. След интервюто му, кубинското министерство на външните работи посочи, че се надява да избегне война, но смята за наивно да игнорира риска - затова и кубинската армия се подготвя за такъв сценарий.

Cuba’s Deputy Foreign Minister says the country’s military is preparing for the “possibility of military aggression.”pic.twitter.com/pTTiac5Zob — Clash Report (@clashreport) March 22, 2026

Напрежението се повиши след операцията на САЩ във Венецуела и свалянето от власт на венецуелския диктатор Николас Мадуро, който вече е в затвор в САЩ и срещу него тече съдебен процес. Вашингтон даде да се разбере съвсем ясно, че Куба може да е следващата.

Островът е изправен пред недостиг на гориво и има редовни прекъсвания на електрозахранването на фона на тотална блокада, наложена от американския президент Доналд Тръмп. В същото време страните водят разговори при закрити врати с непредсказуем резултат.

Тръмп би могъл да принуди Куба да смени властта без кръвопролития, като окаже натиск върху нейното ръководство, но военен сценарий също не е изключен. Във всеки случай комунистическият режим в Куба изглежда е подложен на сериозен натиск, коментира беларуската опозиционна медия NEXTA.

Cuba prepares for possible war with the U.S.



Cuba’s Foreign Ministry said it hopes to avoid war but considers it naive to ignore the risk. The Cuban military is preparing for a potential conflict with the United States.



Tensions have risen after the U.S. operation in Venezuela… pic.twitter.com/artKGcdeBl — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2026

