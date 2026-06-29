Имени дни през юли 2026 г.

На прага сме на най-горещия месец в годината. Мнозина тогава ще се радват на своя отпуск, но освен него ще имат и много други поводи да се чувстват по-добре от обикновено, като например - ще празнуват имен ден. Почти през ден юли месец предлага повод за празнуване, изпращане на пожелания, поднасяне на подаръци. През юли отбелязваме Илинден, празника на Св. Марина, успението на Св. Ана. Вижте кога точно се падат важните празници през периода.

Имени дни 2026 г.

1 юли

На този ден своя празник отбелязват Джулия, Джулиян, Дамян, Дамяна, Дамянка, Даме, Кузма, Козма.

7 юли

В края на първата седмица на юли празнуват Недялка, Недялко, Неделина, Недко, Нели.

11 юли

На този ден празнуват жените и мъжете, носещи името Олег, Олга, Оля.

14 юли

На 14 юли отбелязваме празника на хората с името Орлин, Орлина, Никодим.

В кой месец има най-много имени дни?

15 юли

Мъжете с името Владимир и Владислав отбелязват своя празник.

16 юли

На този ден имен ден имат Юлиян, Юлияна, Юлия, Юли

17 юли

На 17 юли почитаме Света Марина. Имен ден празнуват: Марина, Марин, Огнян, Маринела.

20 юли

По традиция на 20 юли отбелязваме Илинден. Имен ден имат: Илия, Илина, Илияна, Искра, Илиян, Илко. Съществува поверие, че на този ден не трябва да се влиза във водата.

22 юли

Тогава е празникът на дамите с името Магдалена, Магда, Миглена.

Пожелания за рожден ден на дъщеря

24 юли

На този ден празнуват Христина, Кристина, Кристиана, Христиана.

25 юли

Всяка година на 25 юли отбелязваме църковния празник Успение на Света Анна (Лятна Св. Анна) – Ана, Ани, Анна, Анета, Анелия.

27 юли

На този ден своя имен ден празнуват Панчо, Панко, Панка, Пантьо, Пане, Пантелей, Пантелеймон, Пантелейка, Добрин, Добри, Добрина, Горазд, Горан.

29 юли

В един от последните дни на месеца своя имен ден празнуват мъжете, които носят името Калин.

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