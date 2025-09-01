Войната в Украйна:

Колчета срещу изпреварване и в участъка Ботевград – Мездра

След серия тежки катастрофи на пътя Ботевград – Мездра, започна поставяне на колчета между двете платна за движение в този участък. От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) обявиха, че от 30 август до 1 септември по трасето ще бъдат монтирани гъвкави ограничители между двете платна. По думите на областния управител на Враца Николай Николов трасето е дълго около 1.5 км. А основната цел е превенция.

Предвижда се поставяне на такива съоръжения и във врачанската част на пътя.

Кметът на Мездра Иван Аспарухов подчерта в ефира на Нова телевизия, че последните пътни инциденти са се случили в район, който не е бил толкова рисков, затова градоначалникът отбеляза, че освен инфраструктурата, важна е и културата зад волана.

За инцидентите

Първата тежка катастрофа стана на 29 август между тир и лека кола. По чудо тежкият пътен инцидент се размина без жертви, но бяха ранени деца.

Втората катастрофа стана същия ден, но отне живота на жена, пътувала в един от двата автомобила.

Виолета Иванова
