31 август 2025, 09:50 часа 282 прочитания 0 коментара
Катастрофа между автовоз и две коли близо до Монтана

Тежка катастрофа затвори пътя Видин - Враца в неделя сутрин, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) на сайта си. Заради случилото се, временно е ограничено движението в двете посоки по път I-1 Видин – Враца в района на Враца. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през Крапчене – Стубел – Липен – Криводол – Лиляче – Враца. Движението се регулира от екипи на Пътна полиция.

Катастрофата е станала недалеч от Монтана. Ударили са се автовоз и лека кола. При удара лекият автомобил се е завъртял и е ударил още една кола. Засега не е ясно има ли пострадали и колко са.

"Точно там двойната лента свършва без знак и маркировка", коментира един от хората под публикация с катастрофата във фейсбук групата "Катастрофи и Нарушения в България".

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
