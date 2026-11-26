Европа и България са изправени пред сходна демографска криза, като раждаемостта пада от година на година. Това е повече от видно и в последните демографски статистики за Стария континент, според които в близо 77% от домакинствата няма деца.

Според Евростат 76,6% от домакинствата в ЕС през 2025 г. не са включвали деца. Броят на домакинствата с деца намалява постоянно през годините - от 26,9% през 2010 г. до 25,9% през 2015 г. и пада допълнително - от 25% през 2020 г. до 23,3% през 2025 г.

В сравнение с 2015 г. делът на домакинствата, състоящи се от един възрастен без деца, се е увеличил значително. По-конкретно, през 2015 г. за Европа той е бил 33,6%, като 10 години по-късно се е увеличил до 37,5%. През същия период делът на домакинствата, състоящи се от двойки с деца, е спаднал от 16,6% на 14,7%.

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Така през 2025 г. 14,7% от домакинствата в ЕС са се състояли от двойки с деца. Най-високите проценти са регистрирани в Словакия (20,3%), Кипър (19,6%), Чехия (18,4%) и Люксембург (18,3%).

Домакинствата, състоящи се от един възрастен с деца, представляват 3% от общия брой за ЕС. Най-високите дялове са регистрирани в Естония (9,4%), Латвия (7%) и Ирландия (6,9%). За едночленните домакинства без деца цифрата е 37,5%. В Литва повече от 6 от 10 домакинства (62,5%) са се състояли от един възрастен без деца. Този дял надхвърля половината от общия брой в Естония (53,8%) и е близо до половината във Финландия (47,9%). В Италия през 2025 г. е имало почти 3,8 милиона (3 799 600) домакинства с деца, 5 485 800 без деца и 581 200 домакинства с един родител.

Къде е България на демографската карта

Данните за България са съизмерими със средно еворопейските.

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У нас домакинствата, състоящи се от един възрастен без деца са най-много - 32,5%. Следват двойките без деца - 24,7% и другите видове домакинства без деца - 19,4%. Така общият брой на домакинствата, в които няма деца, е почти 77%.

На обратният полюс - домакинствата с деца, се наблюдава много по-малобрийно присъствие - общо близо 23%.

От тях домакинствата, в които един възрастен отглежда деца, са 2,4%, двойките с деца са най-много - 13%, а другите видове домакинства с деца са 7,5%.

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Къде има най-много и най-малко деца

Що се отнася до броя на децата в ЕС, през 2025 г. най-отдалечените френски региони Майот, Френска Гвиана и Реюнион са регистрирали най-висок дял деца на възраст 0 - 17 години като региони, класифицирани на ниво 2 от Номенклатурата на териториалните единици за статистика (NUTS). Това е географска класификация, която разделя икономическата територия на Съюза на три различни нива на региони – съответно NUTS 1, 2 и 3 – вариращи от по-големи до по-малки териториални единици.

Над NUTS 1 се намира националното ниво на държавите-членки. Майот е най-младият регион в ЕС, като децата съставляват 50,6% от населението, следван от Френска Гвиана с 36,4% и Реюнион с 25,2%. Автономният град Мелила (23,8%) в Испания също е имал висок дял на деца, както и трите ирландски региона „Северен и Западен“ (23,1%), „Източен и Мидланд“ (22,8%) и „Южен“ (22,2%).

За разлика от тях, 26 региона отчитат дял на децата под 15%. Тези региони се намират в Италия, Испания, Португалия, Гърция и Малта (разглеждани като един регион на това ниво на анализ).

Най-ниските проценти са регистрирани в Сардиния (12,3%), в Молизе и в Лигурия (и в двете по 13%), и в Княжество Астурия (12,5%) в Испания. През 2010 г. децата са представлявали 18,7% от населението на ЕС. Този дял е спаднал до 17,6% през 2025 г. и според оценките се очаква да спадне допълнително до 15,6% до 2050 г.