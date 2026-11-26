Производствената база на АББ в Петрич отбелязва 30 години дейност, през които произвежда ключови продукти и подкрепя глобалната производствена мрежа на компанията.

Като един от големите работодатели в региона с над 550 служители, фабриката има съществен принос за местната икономика.

Производствената база развива интелигентно и устойчиво производство, като интегрира автоматизация и изкуствен интелект, с амбицията да постигне нулеви въглеродни емисии (Mission to Zero™) в рамките на следващите три години.

Днес, АББ отбелязва 30 години производствена дейност в Петрич – три десетилетия индустриално развитие, инвестиции в хората и принос към региона. Създадена през 1996 г., фабриката днес осигурява работа на над 550 души и подкрепя международните производствени операции на АББ със своята специализирана експертиза, гъвкавост и фокус върху качеството.

Надграждане на експертния опит в подготовка за бъдещето

Обектът на АББ в Петрич е утвърдена част от международната производствена екосистема на компанията. Предприятието произвежда разнообразно портфолио, включващо прекъсвачи от серията S800 и системи SMISSLINE, предназначени за взискателни приложения като центрове за данни, като същевременно разширява възможностите си за доставка на готови продукти от цялата гама на АББ. Този широк производствен обхват отразява специализираната експертиза, гъвкавостта и фокуса върху качеството, характерни за обекта; това му позволява да допринася за глобалното портфолио на АББ и да отговаря на променящите се изисквания на клиентите и индустриите – включително в секторите на сградното строителство, центровете за данни и комуналните услуги.

В перспектива производствената база ще продължи да надгражда тези свои предимства, като същевременно повишава производителността чрез интелигентна автоматизация. Планираните подобрения включват внедряване на автоматично направлявани транспортни средства (AGV), интелигентни конвейерни системи и използването на изкуствен интелект за ускоряване на конфигурацията на оборудването и оптимизиране на оперативните процеси. Тези технологии ще позволят на служителите да се фокусират във все по-голяма степен върху висококвалифицирани дейности с добавена стойност.

Хората – в основата на 30-годишното развитие

Най-голямото постижение в историята на АББ в Петрич са хората, които стоят зад нея. Сред настоящите над 550 служители 18 са част от целия 30-годишен път на базата. Още седем души имат над 20 години стаж, а други 17 работят в обекта повече от десетилетие.

Техният опит и ноу-хау са помогнали за изграждането на силна производствена култура. През годините фабриката се е превърнала и в място, където професионалните възможности обхващат поколения – членове на едни и същи семейства работят заедно, а служители се развиват от производствени позиции до ръководни длъжности.

„Някои от колегите ни в Петрич са част от базата още от самото ѝ създаване. Те помогнаха да изградим експертния опит, който ни позволи да добавяме нови производствени линии и да се адаптираме към променящите се потребности на клиентите. Днес продуктите, произведени в Петрич, обслужват клиенти далеч извън пределите на България, а базата предоставя на хората в региона възможност да изграждат и развиват кариерата си в производството.“, каза Андреа Менти, ръководител на бизнес линия „Енергийно разпределение“ в направление „Интелигентни сгради“.

Траен принос към местната общност

Като един от най-големите работодатели в региона на Петрич, АББ играе важна роля за подкрепата на местната икономика, задържането на квалифицирани кадри и създаването на професионални възможности за хората в района.

Ангажиментът на компанията включва и развитието на бъдещи технически кадри чрез партньорства с училища и университети. Програмата за летни стажове, която вече се провежда за осма поредна година, е предоставила на над 40 студенти практически опит по реални индустриални проекти, като някои от бившите стажанти впоследствие са се присъединили към АББ.

Друга важна инициатива е сътрудничеството с Техническия университет – София за създаване на Иновационна лаборатория, в която студентите ще придобиват практически опит със съвременни производствени процеси, автоматизация и индустриални технологии.

АББ подкрепя и местни екологични и социални инициативи, включително кампании за почистване и засаждане на дървета, благотворителни дейности и спортни събития. Успоредно с това производствената база в Петрич развива своите цели в областта на устойчивото развитие. Тя вече има сертификат за нулево количество отпадъци, депонирани на сметище, и си поставя за цел да постигне нулеви въглеродни емисии в рамките на следващите три години, като планираната фотоволтаична инсталация е важна стъпка към тази цел.

Тридесет години след създаването си, производствената база в Петрич продължава да надгражда експертния опит, отдадеността и партньорствата, които са оформили нейното развитие. С хората и производствените възможности в основата на успеха си, фабриката се подготвя за следващия етап от своето развитие, създавайки трайна стойност за АББ, нейните клиенти и региона.