Коледа е време за повече срещи около масата, повече споделени моменти и, неизбежно, повече покупки за дома. Тази година BILLA благодари за доверието на своите клиенти като разширява инициативата „Кошница с грижа“ и вече предлага 150 продукта от ежедневния пазар на намалена цена -15% спрямо регулярната им цена от юни 2026. Наред с това, цените на тези продукти във веригата са по-ниски, отколкото са били към септември 2025 г.

„Коледната кошница“ не е ограничена само до традиционните празнични продукти. В нея са включени продукти, които присъстват в ежедневното пазаруване на домакинствата: прясно свинско месо, мляко, масло, кашкавал, сирене, колбаси, риба, основни храни и варива, закуски, кафе, бебешки храни, перилни и почистващи препарати, захарни изделия и консервирани храни. Всички тях, заедно с редица традиционни продукти за празничната трапеза, клиентите ще могат да открият, обозначени със знака на инициативата, в магазините на BILLA в цялата страна.

„Коледа носи много хубави емоции, но знаем, че е и период, в който разходите за всяко семейство се увеличават. Затова за нас е важно да подкрепим клиентите си по един съвсем практичен начин. Разширихме ежедневната кошница до 150 продукта и ги предлагаме на цени, по-ниски от миналата година. Искаме хората да могат да подготвят празниците си малко поспокойно и на масата им да има от всичко, което обичат.“, коментира Албена Георгиева, изпълнителен директор на BILLA България.

По-достъпното пазаруване не е само за празниците

Коледната кошница с грижа допълва редица активности, с които BILLA се стреми през цялата година да дава повече възможности на клиентите си да пазаруват по-изгодно.

Всяка седмица компанията предлага стотици продукти на промоционални цени в своята брошура, а клиентите с BILLA Card могат да се възползват и от допълнителни предложения и персонализирани оферти, както и да натрупват кешбек бонуси при пазаруване.

Специална програма е насочена и към клиентите на възраст 65 и повече години. С BILLA Card те могат да получат 10% отстъпка за продукти на регулярни цени от понеделник до сряда между 9:00 и 11:00 ч.

Как да ги познаете на щанда

Всички 150 продукта са обозначени със знака на инициативата „Коледна кошница с грижа“ на регалите в магазините на веригата. Кампанията ще бъде валидна в периода от 12 ноември до 31 декември 2026 г. Продуктите, част от кампанията, се предлагат на намалена цена -15% спрямо регулярната им цена на 05.06.2026. Така намалените артикули са с цени, по-ниски от тези през 2025 г. (спрямо регулярната цена на артикулите към 30.09.2025). За артикулите,

които не са били предлагани през 2025 г., цената е намалена спрямо първоначалната им регулярна цена през 2026 г.

Повече за условията на кампанията и продуктите, можете да прочетете тук.