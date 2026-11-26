Опасно време със снежна покривка над 25 см в района на Предбалкана и множество области без ток - това е част от прогнозата на синоптиците от "Meteo Balkans" за предстоящия последен уикенд на ноември. Само няколко дни преди очакваните снеговалежи основните метеорологични модели вече показват сходни сценарии за дебелината на снежната покривка. Най-важното е, че започва да се очертава и кои райони на страната ще бъдат най-засегнати от валежите, отчитат метеоролозите.

Според актуалните прогнози в Западния и Централния Предбалкан се очаква образуването на значителна снежна покривка, която на места може да надхвърли 20–25 см. В планинските райони и по високите части на Предбалкана условията ще бъдат особено неблагоприятни.

"Важно е да се има предвид, че снегът вероятно ще бъде мокър и тежък. Това увеличава натоварването върху дърветата и електропреносната мрежа. Възможни са счупени клони, паднали дървета и локални прекъсвания на електрозахранването. При подобна обстановка са вероятни и затруднения в движението, особено по планинските пътища и проходите", препупреждават още синоптиците.

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