Държавата иска да вписва ограничения върху частни имоти в кадастралната карта, без изобщо да уведомява техните собственици. Такова правно становище срещу предложена промяна в правилата за кадастъра в България обяви арх. Елисавета Георгиева, бивш главен архитект на Община Димитровград.

Заради минаващи кабели ще имате забрана за строеж, без да знаете

Според новите промени, ако през имота ви минават или ще минават кабели или тръби на някоя фирма, и заради тях ви се налагат забрани, няма да бъдете уведомени. Кабелите и тръбите са на дружествата (ЕРП, ВиК, топлофикация, газови фирми). Ограничението всъщност е за собствениците – забраняват ви да строите, да копаете или да садите големи дървета в една определена ивица от собствения ви двор, за да не повредите въпросните тръби или кабели и да могат те да бъдат ремонтирани безпроблемно.

Още: Началникът на кадастъра във Варна си отива: Съдебно решение

Проблемът с новата наредба е, че когато кадастърът впише тази „забранена зона“ (сервитут) в скицата на имота, известие на собственика няма да бъде пратено. Така гражданите няма да разберат, че от днес нататък върху част от двора им вече официално има вписана тежест и забрана за строеж.

Промяната е в наредбата за кадастъра (новия чл. 56а). Тя позволява в картата на имота ви да се нанасят или изтриват т.нар. „зони на ограничения“ (най-често сервитути). Сервитут е правото на някой друг (например енергото, ВиК, газово дружество или съсед) да ползва част от вашия имот – например през двора ви да минават кабели, тръби или път, върху които вие нямате право да строите или садите дървета. Според новите правила, кадастърът ще вписва тези ограничения върху имота ви тайно – нито ще ви предупредят, че процедурата започва, нито ще ви пратят писмо, след като вече са го вписали.

"Документирането на техническата инфраструктура е в пълен хаос"

"Строителството и документирането на техническата инфраструктура в страната са в пълен хаос. Особено по отношение на водопроводните и канализационните мрежи проблемите са толкова заплетени, че ще ни трябва един човешки живот, за да ги разрешим. Положението е „тука има, тука нема“. Случаите на водопроводи и канализация, изпълнени в отклонение от одобрените проекти, съвсем не са само в София. А дали самите ВиК оператори знаят точно къде се намират съоръженията им – всяка надежда оставете", написа арх. Георгиева.

Още: Нов директор на Агенцията по кадастър

"В този контекст е особено притеснителен предложеният от МРРБ за обществено обсъждане законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ), с който се предвижда въвеждане на нов режим на търпимост за незаконно изградена техническа инфраструктура. Успоредно с това се предлага и изменение на Наредба № РД-02-20-5 за кадастралната карта и кадастралните регистри, съгласно което в имота Ви може да бъде нанесена зона на ограничение, без дори да бъдете уведомени. Отговорността за точността и актуалността на данните ще носят органите и лицата, които ги създават и поддържат, включително същите тези експлоатационни дружества", добави тя.

Георгиева цитира и медийно популяризиран конкретен пример за последиците от този хаос - след издадено разрешение за строеж и съгласуване на проекта със „Софийска вода“ при изкопните работи в частен имот е открит водопровод с диаметър 1200 мм и вече 1 година собственикът не може да строи, търпи финансови загуби, а институциите дават противоречиви становища относно законността на съоръжението.

"Вместо да се търси отговорност за допуснатите нарушения, с предлаганите нормативни изменения рискуваме последиците от десетилетия административен и строителен хаос да останат за сметка на собствениците на недвижими имоти", предупреди експертът.

Още: Създават нов онлайн портал за гражданите в кадастъра

"Собственикът трябва да бъде уведомен"

Арх. Георгиева уточни, че на Портала за обществени консултации е публикуван проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

По думите ѝ една от предложените разпоредби създава сериозни рискове за защитата на правото на собственост.

"Става въпрос за новия чл. 56а, ал. 4 и 5, с който се предвижда нанасянето и заличаването на зони на ограничения в КККР да се извършва без уведомяване на собствениците и носителите на други вещни права върху засегнатите недвижими имоти - нито при започване на административното производство, нито след извършване на изменението. Зоните на ограничения могат да отразяват както сервитутни права, така и други ограничения в упражняването на правото на собственост. Сервитутните права са ограничени вещни права върху чужд недвижим имот. Освен класическите поземлени сервитути, при които съществуват господстващ и служещ имот, българското законодателство познава и т.нар. квазилични сервитути, възникващи в полза на определени лица с оглед осъществяваната от тях дейност. Такива са например сервитутите по чл. 64 от Закона за енергетиката. Предвид принципа на изчерпателно установяване на вещните права от закона (numerus clausus), сервитутни права могат да възникват само в изрично предвидените от закона хипотези и при изпълнение на съответните законови предпоставки. Макар нанасянето на сервитутните зони в кадастъра само по себе си да не поражда сервитутни права, неправилното им отразяване може съществено да затрудни упражняването на правото на собственост и реализирането на инвестиционни намерения", обясни архитектът..

Тя счита, че по подобие на чл. 53, ал. 3 ЗКИР следва да се предвиди задължително уведомяване на заинтересованите лица след извършване на изменението.

Георгиева обясни и защо е необходимо това - "при нанасянето на зоните на ограничения могат да бъдат допуснати редица грешки: неправилно определяне на местоположението и пространствения обхват на зоната; определяне на размери, несъответстващи на нормативните изисквания; използване на неточни или неактуални данни от специализирани карти и регистри; нанасяне на сервитутни зони, без да са изпълнени законовите предпоставки за възникване на съответните сервитутни права; неправилно определяне на титуляря на сервитутното право; заличаване на съществуващи зони на ограничения без необходимото правно основание".

"Не е тайна за никого от практиката, че в редица случаи местоположението на подземните проводи на техническата инфраструктура, отразено в специализираните карти, се различава значително от действителното им местоположение. Не бих имала безусловно доверие и в данните, предоставяни от ВиК операторите, които все още в някои случаи нанасят с химикал върху скици местоположението на своите проводи, нерядко в пълно несъответствие с действителното им положение. Нещо повече – фактическото наличие на провод на техническата инфраструктура в чужд недвижим имот не доказва само по себе си възникването на сервитутно право. Необходимо е да се установят правното основание, изпълнението на предвидените в закона предпоставки за възникване на правото, неговият титуляр и пространственият му обхват. Тогава се питам – как ще гарантираме достоверността на данните, предоставяни от експлоатационни дружества, които в редица случаи не поддържат изрядно своите специализирани карти и регистри, при положение че засегнатите собственици дори няма да бъдат уведомявани за извършените изменения?", попита тя.

По думите й липсата на уведомяване създава предпоставки както за допускане на грешки, които могат да останат неустановени с години, така и за евентуални злоупотреби.

"Всеки собственик следва да има възможност своевременно да узнае за нанесеното ограничение, да провери правното основание за възникването му и неговия пространствен обхват и при необходимост да упражни правото си на защита, гарантирано от чл. 56 от Конституцията. Задължителното последващо уведомяване е минималната процесуална гаранция за защита на правото на собственост, която следва да бъде предвидена в наредбата, по аналогия с чл. 53, ал. 3 ЗКИР, регламентиращ уведомяването при изменение на данните за собствеността в кадастралния регистър. Такова уведомяване има информативен характер и не е условие за извършване на изменението на КККР, поради което не възпрепятства самата процедура. Собственикът трябва да знае не само кой е записан като носител на правото на собственост върху имота му, но и какви ограничения върху упражняването на това право са отразени в кадастъра", категорична е арх. Георгиева.