Кучешки аквариум 5 звезди: Допаминът ви за днес

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI
#dogs #doglovers #animals #animallovers #funnyanimals pic.twitter.com/Bgd0kbqp9K— Funny Amimal Videos (@Funyanimalclip) June 27, 2026
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