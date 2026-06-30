От днес за утре: Национален фонд "Култура" отвори кандидатстване по програма с абсурдно кратък срок

На 29 юни Национален фонд "Култура" (НФК) обяви, че отваря кандидатстването по първата сесия по програма "Целева подкрепа Творческа Европа" 2026, а срокът за подаване на документите е 6.07.2026 г. в 16:07 ч. Новината бе съобщена в официалната Facebook страница на НФК и предизвика присмех, примесен с възмущение. Причината? Безумно кратък срок за кандидатстване, комбиниран с нелогичен и странен избор на краен час за подаване на документите.

Възмущението под публикацията на Национален фонд "Култура" идва от краткия срок на първата сесия, който е една седмица, при положение че става дума за програма за международни партньорства. Коментиращите посочват необмисления срок като очевиден признак за липса на стратегия. На 30 юни от НФК обявиха срока и на втората сесия, който е доста по-адекватен - от 7.07.2026 г. до 26.11.2026 г.

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От Actualno.com изпратихме въпроси към Национален фонд "Култура", за да получим повече информация по казуса.

Какво представлява програмата

Програмата предоставя финансова подкрепа на проекти, одобрени за финансиране по Програма "Творческа Европа" на ЕК, подпрограма "Култура", направление "Европейско сътрудничество". Целта е да се подкрепят български културни организации, които реализират проекти за международно сътрудничество в областта на културата и изкуствата. Националното съфинансиране цели да насърчи българските организации да се включват в международни проекти и успешно да надграждат своя капацитет чрез участие в европейските културни процеси.

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