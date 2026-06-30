Най-важните новини за деня: 30 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 30 юни 2026 г.

"МАНТИНЕЛИТЕ ЗА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ СЕ ДАВАТ НА ЕДНА ФИРМА": ШИШКОВ С НОВИ РАЗКРИТИЯ

Договорите за мантинелите, които бяха подписани преди 3 години, са за шест района и са на стойност 300 млн. лв. Тогава аз съм служебен министър, а самите конкурси са направени при министър Гроздан Караджов. Нищо няма нередно - нито в конкурсите, нито в договорите. Дотук всичко е наред. Нередното почва след това. Ние намерихме, че за тези договори са платени 500 млн. лв, като има надвишение с почти 200 млн. лв. Те са платени през 2025 г. с анекси. Плащат се и 16 млн. лв. индексация. Преди тези договори са били за 300 млн. лв., а сега са за 1 млрд. лв. Това каза в ефира на Нова телевизия министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков.

ДЕМЕРДЖИЕВ НАМЕСИ БОРИСОВ В СЪМНЕНИЯТА СИ ЗА ДАЛАВЕРИ С МАНТИНЕЛИТЕ

Вътрешният министър Иван Демерджиев намеси фигурата на бившия премиер Бойко Борисов като косвена връзка с двете дружества, които доставят мантинели в България. Демерджиев заяви, че има данни, че цените, на които са поставени мантинелите, са значително завишени спрямо нормалните пазарни цени на тези съоръжения и че се прави всичко възможно участници извън тези две дружества да бъдат елиминирани от обществени поръчки за дълъг период от време.

БИЗНЕСЪТ С МАНТИНЕЛИ В БЪЛГАРИЯ: ИМА СТАРА ВРЪЗКА ДОРИ КЪМ ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ

Две дружества доставят основно мантинели в България и има данни, че цените, на които са поставени мантинелите, са значително завишени спрямо нормалните пазарни цени на тези съоръжения и че се прави всичко възможно участници извън тези две дружества да бъдат елиминирани от обществени поръчки за дълъг период от време. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев, без да посочва имената на въпросните дружества. Съответно остава загатка кого има предвид той – ОЩЕ: Демерджиев намеси Борисов в съмненията си за далавери с мантинелите

ЗА ТОВА ЛИ ПЛАЩАМЕ ОТ ДЖОБА СИ? 2025 - ГОДИНАТА НА НЕАДЕКВАТНИТЕ ПРОКУРОРСКИ УДАРИ

"Демокрация на прицел" - парадоксално или не, с такова заглавие излезе годишният доклад на Антикорупционния фонд (АКФ) за 2025 г., обобщаващ работата - или липсата на такава - на отговорните за борбата срещу корупцията институции. Българският данъкоплатец отдавна е свикнал да не получава насреща адекватен еквивалент на дадените от него пари, било то под формата на стоки и услуги, било като правораздаване, и фактът, че докладът не носи името "Корупция под прицел", е красноречив.

УПРАВЛЯВАЩИТЕ ВРЪЩАТ ПЛАМЕН ТОНЧЕВ НАЧЕЛО НА ДАНС

Министерският съвет предлага на Народното събрание за председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) да бъде избран Пламен Тончев. Решението на кабинета, датирано от 29 юни, е публикувано в Портала за обществени консултации. Ако бъде одобрен от парламента, Тончев ще се завърне начело на контраразузнаването, което ръководеше от май 2021 г. до юни 2025 г. Първоначално той беше назначен по време на служебното правителство на Стефан Янев, а впоследствие мандатът му беше подновен.

КОЯ Е ОЛИГАРХИЯТА, КОЯТО БОРИ РАДЕВ: АНАЛИЗ С ИМЕНА ОТ КРИСТИЯН ШКВАРЕК (ВИДЕО)

Аз не разбирам толеранса от сто дни, това е от мантрите в българската политика, от които няма смисъл.

"ЗАКРИВАНЕТО НА "ЧЕРНАТА КУТИЯ НА СЪВЕТСКИЯ РЕЖИМ" Е ЗАЩИТА НА ОЛИГАРХИЧНИЯ МОДЕЛ": ОБЩЕСТВЕНИЦИ С ОСТРИ КРИТИКИ

Съществува сериозен риск да отбележим 20-годишнината от инициативата „Чисти гласове“ и приемането на Закона за досиетата с неговото закриване. Това би било много печален знак. Това заяви медийният експерт доц. Георги Лозанов, който е и инициатор на кампанията "Чисти гласове" през 2006 г., относно намерението на депутатите да закрият Комисията по досиетата. „Така наречените досиета представляват зависимости, а независимостта в журналистиката е изключително важна. Архивът на Държавна сигурност е „черната кутия“ на катастрофалния съветски режим, който впоследствие беше обявен и за престъпен. Беше съществено да има такъв достъп“, каза той.

СКЪПО ЛИ Е В БЪЛГАРИЯ: ОКОЛО 4.5 МЛН. БЪЛГАРИ ТРЪГВАТ НА ПОЧИВКА ОТ УТРЕ

"Около 4,5 млн. българи ще могат от тук нататък да ползват туристическата си ваканция и съответно да посетят различни обекти в страната". Такава прогноза направи пред Actualno.com директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов. Той обвърза тези цифри с края на учебната година за повечето ученици, което развързва на практика ръцете на родители, баби и дядовци за пътувания.

"ЛИТАСКО" СЕ РАЗБРАХА С РАДЕВ: РАЗВЪРЗВАТ РЪЦЕТЕ НА "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ" ЗА НЕФТ (ВИДЕО)

Компанията "Литаско", която е собственик на активите на "Лукойл" в България", е постигнала споразумение с правителството на Румен Радев да отблокира отпуснатите през 2023 г. заеми на "Лукойл Нефтохим Бургас" в Женева, поради което в Швейцария бяха наложени ограничения на бургаската рафинерия да закупува суров петрол от дружества, регистрирани в Швейцария.

РАДЕВ ПРОБВА ДА СКЛЮЧИ СДЕЛКА СЪС САЩ ЗА US САМОЛЕТИТЕ: НЕЙНСКИ КАЗА ИМАМЕ ЛИ УЧАСТИЕ ВЪВ ВОЙНАТА С ИРАН

"Това, което остана като усещане, е за доста нелепото свързване на изтеглянето на американските самолети с това да отпаднат американските визи за българските граждани, като опит на правителството за сделка. Цялото говорене за това, че България се въвлича във войната с Иран, звучи доста несъстоятелно. Ако се бяха съгласили американците да махнат визите за българските граждани, тогава щяха ли да останат самолетите на летище "Васил Левски"? Това заяви бившият външен министър Надежда Нейнски пред БНТ. Още: "Блъфира - и за местенето на американските самолети, и за спирането на оръжието за Украйна": Нейнски за лъжите на Радев

WSJ: ЩЕТИ ЗА МИЛИАРДИ - ИРАН И УДАРИТЕ МУ ПО АМЕРИКАНСКИ ВОЕННИ БАЗИ

Американската военноморска база в Бахрейн беше многократно атакувана между края на февруари и юни. Разследване на The Wall Street Journal, базирано на анализ на сателитни изображения, видеоклипове от социалните мрежи и интервюта с настоящи и бивши военни, стига до извода, че ударите са нанесли значителни щети на съоръженията, чийто мащаб Пентагонът не е признал публично. Според изданието щабът на командването, поне дузина други сгради и два сателитни комуникационни терминала са понесли сериозни поражения.

БУНТЪТ В РУСИЯ ЗРЕЕ: КРЕМЪЛ МИСЛИ ЗА НОВА ДРАКОНОВСКА МЯРКА, ЗА ДА ОПАЗИ РЕЖИМА НА ПУТИН (ОБЗОР – ВИДЕО)

Признаците, че режимът на руския диктатор Владимир Путин добре осъзнава как нещата в Путинова Русия вървят на много зле и то за самия диктатор, продължават да изплуват на повърхността. Поредният – предложението на Александър Бастрикин, ръководител на Руския следствен комитет, да бъде занижена възрастта в Русия, на която може да бъдеш преследван от правосъдието и съден за криминални престъпления. Бастрикин даде предложението в "лекция" по време на Международен правен форум в Санкт Петербург Аргументът му за занижаване на възрастта – новите поколения се развивали по-бързо. В момента в Русия обща наказателна отговорност носиш след като навършиш 16 години, а когато става въпрос за тежки престъпления – 14 години.

ДВА КОЛОСА ИЗГЪРМЯХА НА МОНДИАЛА! ДОН КАРЛО ПРЕПОДАВА И КАК ЩЕ ГИ СТИГНЕМ КАНАДА | ТОЧНО ПОПАДЕНИЕ

Два от основните фаворити на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико вече отпаднаха. Германия и Нидерландия станаха жертви на рулетката на дузпите, като загубиха съответно от Парагвай и Мароко. Именно това се превърна и в основна тема на епизод 11 на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. В епизода бяха обсъдени още обратът на Бразилия срещу Япония и приликата на позицията на Канада от преди малко по-малко от 10 години и тази на България в момента.