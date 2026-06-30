Световно по футбол НА ЖИВО: Франция - Швеция, рокади от Дешан (СЪСТАВИ)

Големият фаворит за световната титла Франция излиза тази нощ срещу отбора на Швеция в среща от 1/16-финалите на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Мачът ще се изиграе на стадион "Мидоуландс" в Ийст Рутерфорд, като е с начален час 00:00. Можете да проследите мача Франция - Швеция НА ЖИВО в Actualno.com.

КЪДЕ ДА ГЛЕДАМЕ ФРАНЦИЯ - СЕНЕГАЛ

СТАРТОВИ СЪСТАВИ

Франция: 16. Майк Менян – 5. Жул Кунде, 4. Дайо Упамекано, 17. Уилям Салиба, 3. Люка Дин – 14. Адриен Рабио, 8. Орелиен Чуамени – 7. Усман Дембеле, 11. Майкъл Олисе, 12. Брадли Баркола – 10. Килиан Мбапе (К)

Швеция: 1. Якоб Зетерстрьом - 2. Густаф Лагербилке, 3. Виктор Линдельоф (К), 5. Габриел Гудмундсон, 8. Даниел Свенсон, 24. Елиот Строуд - 18. Ясин Аяри, 7. Лукас Бергвал, 11. Антъни Еланга - 17. Виктор Гьокереш, 9. Александър Исак

Преди мача

Франция излезе безупречно от груповата фаза с три убедителни победи над Сенегал, Ирак и Норвегия. Мнозина смятат "петлите" за най-убедителния отбор в групите. Франция игра финал на Световното през 2022, а през 2018 стана световен шампион. Това е последен голям форум за Дидие Дешан, който по време на груповата фаза загуби своя баща. Килиан Мбапе пък е с четири гола до момента и ще опита да доближи лидела Лионел Меси, който е с шест.

Швеция тръгна с убедителна победа над Тунис, но после допусна разгром срещу Нидерландия, а след това направи равенство с Япония. Шведите показват, че имат качествен състав, но срещу Франция влизат като аутсайдер. Виктор Гьокереш и Александър Исак са двете големи звезди на отбора в нападение, като именно от тях се очаква да застрашат вратата на Франция.