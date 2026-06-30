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Григор Димитров сгази австралиец на старта на Уимбълдън, във втория кръг го чака тежък съперник

30 юни 2026, 22:29 часа 900 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Григор Димитров сгази австралиец на старта на Уимбълдън, във втория кръг го чака тежък съперник

Най-добрият български тенисист Григор Димитров победи австралиеца Дейн Суини със 7:6 (4), 6:3, 7:5 в първия кръг на Уимбълдън, където родният състезател играе в основната схема с „уайлд кард“. Мачът продължи два часа и 15 минути. Във втория кръг на турнира от Големия шлем Димитров ще играе срещу поставения под номер 15 в схемата на турнира чех Якуб Меншик, който се наложи драматично на старта представителя на домакините Тоби Самюел в пет сета - 5:7, 6:3, 6:3, 3:6, 7:6 (10:7).

Роденият в Хасково състезател трябва да защитава точките си от достигането на четвъртия кръг на Уимбълдън миналата година, когато бе принуден да се откаже в мача срещу бъдещия шампион Яник Синер, след като скъса гръден мускул.

Гришо не остави никакви шансове на Дейн Суини

Григор Димитров, който никога не бе срещал на корта австралийския си съперник започна с по-голямо самочувствие мача, като поведе с 3:1 след пробив в четвъртия гейм. Той обаче допусна да загуби подаването си при 5:3, а след това последва изравняване и тайбрек. В него Димитров стигна до 6:3 и три поредни геймбола, като реализира втория за 7:4.

Вторият сет бе равностоен до 3:3, но след това Григор Димитров пое инициативата, като спечели следващите три части, правейки два пробива и поведе убедително с 2:0 сета. Димитров поведе и с 5:2 в третия сет, като се виждаше сравнително лесен победител. Последва спад в играта на българина, който допусна пробив, австралиецът взе две поредни свои подавания и изравни при 5:5. Българинът отново поведе с 6:5 и направи всичко възможно да избегне тайбрека. Той достигна до първи мачбол при сервис на Суини, който пропусна, но при втория приключи мача.

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Григор Димитров направи впечатляващите 23 аса в мача срещу само 4 за австралиеца. Българинът направи и 55 печеливши удара срещу 22 за Суини.

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Уимбълдън Григор Димитров Якуб Меншик
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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