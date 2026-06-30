Полската авиокомпания LOT с официално съобщение за самолета в Бургас

„По време на полет LO155 от Варшава до Тел Авив, изпълняван от самолет „Еърбъс А320“ на авиокомпания „Електра Еървейз“, екипажът обяви аварийна ситуация“, написаха в Х от полската авиокомпания LOT във връзка със самолета, подал фалшив сигнал за отвличане. „Сигналът за аварийна ситуация беше оттеглен по време на последвалите комуникации с контрола на въздушното движение“, посочват от компанията.

„Поради ограничения, свързани с допустимото работно време на екипажа, беше взето решение самолетът да бъде насочен към базовото летище на „Електра Еъруейз“ в Бургас. Допълнителна информация относно продължаването на полета ще бъде предоставяна своевременно“, пишат още от LOT.

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Летище Бургас работи в нормален режим, няма нарушения в полетната програма, казаха по-рано за БТА от Летище Бургас след публикуваната информация от Министерството на транспорта и съобщенията за извънредното кацане на самолет на полската авиокомпания LOT в Бургас заради фалшив сигнал за отвличане.

"Летище Бургас работи по план. Няма нито един закъснял полет. Всички полети се изпълняват по разписание. Няма нито извънредна ситуация, нито нещо необичайно", посочиха от пресцентъра на аеропорта.

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По-рано Министерството на транспорта и съобщенията информира, че самолет на полската авиокомпания LOT, изпълняващ полет по маршрута Варшава – Тел Авив с Airbus A320 на българската авиокомпания "Електра Еъруейз“, е кацнал извънредно на Летище Бургас заради техническа неизправност.

Според министерството причината е неизправност в транспондера на самолета, който е излъчил фалшив сигнал за незаконна намеса или отвличане. Това е довело до задействане на процедурите по Air Policing. Самолетът е кацнал успешно на летище Бургас в 17:15 часа.