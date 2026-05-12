Премиум раници Wenger с до -70% отстъпка в Kaufland

Кампанията е активна до 2 август

До 2 август Kaufland България дава страхотната възможност на пътешествениците да се оборудват с премиум аксесоари за вълнуващи пътувания с лимитирана лоялна кампания на марката Wenger. Клиентите могат да се „заредят“ с всичко необходимо за път – раници, органайзери, несесери, портфейли, чанти и куфар на преференциални цени с отстъпки до 70%, като събират точки и активират Kaufland Card XTRA купони или използват хартиен паспорт с промоточки.

Голям избор има при раниците – точно онези, които те спасяват и на летището, и в града, и на краткото, но пък приятно уикенд бягство. Лоялните клиенти могат да вземат дамска раница 20 л, раница 26 л или Rolltop 26 л с 70% намаление на цена 22,99 евро (44,96 лв.) - удобен избор за моментите, в които всичко трябва да е под ръка.

За хората, които обичат багажът им да бъде прилежно организиран – документи, зарядни, тоалетни принадлежности и „малките важни неща“, в кампанията с преференциални цени влизат и практични аксесоари: несесер за 6,99 евро (13,67 лв.), както и чантичка за кръста и органайзер за кабели и аксесоари с до 66% отстъпка. А за да изглеждате стилно, освен в ежедневието, а и по време на пътуване, в Kaufland се предлагат мъжки и дамски портфейл на цена 10,99 евро (21,49 лв.), а за дамите има и елегантна чанта (17 л) на цена от 19,99 евро (39,10 лв.).

Когато правим по-големи планове, идва ред и на по-големия багаж. Затова пътна чанта на колела 58 л. с размери (59,5 × 13,5 × 32 см) може да бъде закупена с 64% намаление за 49,99 евро (97,77 лв.), а за семейните пътувания и всички сувенири от ваканцията голям куфар 75 см и 93 л. струва 99,00 евро (195,56 лв.).

Как лоялните клиенти могат да участват в кампанията?

Клиентите могат да участват в кампанията по два начина - чрез Kaufland Card XTRA или чрез специален хартиен паспорт. Независимо от избрания начин, промоточките и Kaufland Card XTRA лоялните точки могат да бъдат събирани във всички хипермаркети Kaufland в страната.

При участие с хартиен паспорт и достигната стойност на покупката от поне 5 евро, клиентът получава по един стикер на касата. Всеки стикер се равнява на 5 промоточки (1 евро = 1 точка). Паспортът може да бъде взет от специалните рекламни дисплеи в магазина, а стикерите се получават след заплащане на покупка на стойност 5 или над 5 евро. При събрани 6, 8 или 10 стикера, клиентите могат да закупят избрани продукти на Wenger на преференциална цена.

В кампанията всеки може да участва и чрез лоялната програма Kaufland Card XTRA. При всяко сканиране на картата клиентът получава по една лоялна точка за всяко 1 евро от стойността на покупката. Натрупаните точки могат да бъдат проверявани в мобилното приложение на Kaufland, чрез терминал в магазина или на интернет страницата kaufland.bg.

При събрани 30, 40 или 50 лоялни точки, клиентите могат да активират купон за

преференциална цена на избрани продукти от кампанията. За използвнето на купона,

той трябва предварително да бъде активиран в секцията „Предимства - Още предимства“, след което при покупка се сканира Kaufland Card XTRA. Клиентите могат да закупят артикулите на преференциални цени и чрез предоставяне на физиччески паспорт със залепени промоточки.