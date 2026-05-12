Хора влизат в клетки пред депутатите: Скъпо ли е щастието на телетата?

Хора ще влязат в клетки пред депутатите преди началото на утрешното пленарно заседание. Става въпрос за визуална акция за защита на животните, която е насрочена за утре в 8.30 ч. преди началото на работния ден на депутатите от 52-ото Народно събрание. За да разбере повече за инициативата и нейното послание Actualno.com потърси инж. Стефан Димитров от организацията „Невидими животни”, който обяви, че целта по-хуманно отношение към животните и да се преустанови отглеждането на телета в клетки.

"Ще има по един човек във всяка от клетките. Няма да употребяваме животни. Те ще бъдат 10 клетки, а във всяка ще има човек, който ще държи снимка на действителен кадър на отглеждане на теле в клетка. Ще има и информационни банери", заяви инж. Димитров.

Стана ясно, че събитието ще подкрепят народни представители от различни политически сили и общественици.

Решението е законодателно

Инициаторите настояват за законодателна промяна, която да забрани отглеждането на телетата в клетки, като за целта искат да се въведе преходен период и подпомагане на засегнатите ферми.

"Идеята е това да бъде възможност хем да се подобри хуманното отношение към животните, хем да се модернизира производството", обясни инж. Димитров.

По думите му няма официална статистика колко точно ферми отглеждат телетата си в клетки, но по данни на Института по аграрна икономика клетки за телета се срещат в най-големите около 250 кравеферми от общо 8000.

"Говорим за тези ферми със стотици и хиляди крави. 50 от тях знаем, че са си премахнали клетките и са преминали към по-хуманен и съвременен начин за отглеждане, защото те самите не виждат ползи от стария метод", добави още инж. Димитров. ОЩЕ: Страданието им не е невидимо: Повече от 100 хил. души казват "НЕ" на клетките за телета пред НС

Скъпо ли е щастието на телетата?

Идеята е животните да бъдат отглеждани по начин, който е по-близък до природното и естественото. "Тези клетки са не много по-големи от тялото на самото теле и там то прекарва първите месеци от живота си без да мърда, което е една практика, въведена преди 50 години, когато са се създавали ТКЗ-ата. Тогава е било върха на технологията, но в момента е една отживелица и не е необходимо", обясни инж. Димитров.

Той обърна внимание, че за липсата на необходимост от тези клетки свидетелстват и становищата в парламента на браншови, развъдни и потребителски организации, които виждат в отпадането на клетките подобряване и качеството на продукцията.

"Не може да се очаква повишаване на цените, тъй като икономическият анализ, който е направен, сочи, че няма да са необходими значими инвестиции. Те могат да бъдат подпомогнати от държавния бюждет и еврофондове и при един нормален преходен период това не само не може да доведе до значими икономически негативи, а напротив - може да доведе до позитиви", смята още инж. Димитров. ОЩЕ: Засега БАБХ затваря "фермата от Ада", но случаят не е окончателно решен (СНИМКИ И ВИДЕО 18+)