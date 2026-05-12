Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Държавата въвежда ваучери за почивка за българи

12 май 2026, 16:27 часа 678 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Държавата въвежда ваучери за почивка за българи

Министерството на туризма обмисля въвеждането на ваучери за почивка за български граждани като мярка за стимулиране на вътрешния туризъм. Това обяви заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева по време на откриването на Европейската среща на върха в здравния туризъм в курорта "Златни пясъци".

По думите ѝ идеята предстои да бъде обсъдена, като за реализирането ѝ ще е необходима координация с Министерството на финансите.

"Ваучерите вече бяха използвани през 2022 година. Тази практика проработи много добре в Полша и в други държави, защото стимулира вътрешния туризъм. Това е цялостна концепция, която трябва да бъде съгласувана и с Министерството на финансите", посочи Модева. Още: Проверки на границата за лоши туристически практики

Тя обясни, че след приключване на проверката, разпоредена от министъра на туризма Илин Димитров, ще започне изработването на спешна програма за сектора, заедно с необходимия бюджет. В нея ще бъдат заложени основните приоритети и мерки за развитието на туризма.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според предварителните данни към момента се отчита ръст на ранните записвания за летния сезон, като първоначалните прогнози са за около 3% увеличение. От министерството обаче засега избягват категорични прогнози за сезона заради динамичната международна обстановка.

"Няма как в момента да се ангажираме с категоричност, въпреки огромната ни мотивация да предприемем бързи мерки и внимателно да следим ситуацията. Част от факторите са международни и не зависят пряко от нас", каза още заместник-министърът.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
министерство на туризма ваучери за туристически услуги туризъм
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес