Държавата въвежда ваучери за почивка за българи

Министерството на туризма обмисля въвеждането на ваучери за почивка за български граждани като мярка за стимулиране на вътрешния туризъм. Това обяви заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева по време на откриването на Европейската среща на върха в здравния туризъм в курорта "Златни пясъци".

По думите ѝ идеята предстои да бъде обсъдена, като за реализирането ѝ ще е необходима координация с Министерството на финансите.

"Ваучерите вече бяха използвани през 2022 година. Тази практика проработи много добре в Полша и в други държави, защото стимулира вътрешния туризъм. Това е цялостна концепция, която трябва да бъде съгласувана и с Министерството на финансите", посочи Модева.

Тя обясни, че след приключване на проверката, разпоредена от министъра на туризма Илин Димитров, ще започне изработването на спешна програма за сектора, заедно с необходимия бюджет. В нея ще бъдат заложени основните приоритети и мерки за развитието на туризма.

Според предварителните данни към момента се отчита ръст на ранните записвания за летния сезон, като първоначалните прогнози са за около 3% увеличение. От министерството обаче засега избягват категорични прогнози за сезона заради динамичната международна обстановка.

"Няма как в момента да се ангажираме с категоричност, въпреки огромната ни мотивация да предприемем бързи мерки и внимателно да следим ситуацията. Част от факторите са международни и не зависят пряко от нас", каза още заместник-министърът.