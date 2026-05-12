Най-важните новини за деня: 12 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 12 май 2026 г.

ИЗНЕНАДА: СЪДЕБНАТА РЕФОРМА ТРЪГНА ПО МЕД И МАСЛО В ПРАВНА КОМИСИЯ

Съдебната реформа тръгна по мед и масло във Временната правна комисия в новото 52-о Народно събрание. Комисията прие промените в Закона за съдебната власт на първо четене. Измененията бяха подкрепени и от правосъдното министерство, но бяха разгледани в отсъствието на министър Николай Найденов. От министерството информираха, че той е на важна среща по ПВУ, свързана с излизане на България от така наречения "сив списък".

КОНФЛИКТ ЗА МИЛИОНИ ЕВРО, ДЕЛА И АДВОКАТ СЕГАШЕН МИНИСТЪР: ИСТОРИЯТА НА НАЗНАЧЕН ОТ РАДЕВ ЗАМ.-МИНИСТЪР

Продължава да излиза нова информация около спорната фигура на Ася Панджерова - новата зам.-министърка на образованието, за която вече стана ясно, че е замесена в скандал с конфликт на интереси при усвояването на евросредства по европейската програма за международен образователен обмен "Еразъм+" през 2017 и 2018 г. Mediapool вече съобщи, че при този случай над 1,6 млн. евро са насочени към организации и фирми, свързани с близки до Панджерова лица. Въпреки установените нарушения и последвалото връщане на пари към Европейската комисия, нещо по-особено в България от персонална гледна точка не се случва.

БИВШИЯТ МВР МИНИСТЪР ЕМИЛ ДЕЧЕВ СЕ СЪРДЕЛ НА BTV ЗА ПЕТЬО ЕВРОТО

Съвсем съзнателно избягвах да идвам в bTV, за това, че вероятно или директор на новини, или редактори бяха решили да не излъчат едно важно изявление за пътуването на "един градски прокурор". Това заяви бившият служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев в студиото на сутрешния блок на bTV.

ДЕПУТАТИТЕ НА РАДЕВ НАМЕКНАХА ЗА СМЕНИ В КЗК И КЗП: ЩЕ УДАРИ ЛИ "ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ" ПАЗАРА?

Бившият министър на земеделието, а сега народен представител от "Прогресивна България" на Румен Радев - Явор Гечев, е категоричен, че се предвиждат и смени в регулаторите с мотив, че "смени винаги стават". В студиото на сутрешния блок на bTV той заяви, че ПБ не иска да удря веригите и пазара, а просто да ги накара да спазват правилата и да са толерантни към потребителите и доставчиците.

ГЕРБ, ПЕЕВСКИ И "ВЪЗРАЖДАНЕ" ПОДКРЕПИХА СПОРНИТЕ МЕРКИ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА ЦЕНИТЕ

Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси прие на първо четене двата законопроекта на "Прогресивна България" срещу високите цени, въпреки сериозните критики от страна на бизнеса и опозицията, че предложенията отварят врата за административен произвол и могат да доведат до обратен ефект - още по-високи цени и дефицит на стоки.

КАКВО ДИШАМЕ? РАЗКРИХА ДО 18 ПЪТИ ПО-ВИСОКО ЗАМЪРСЯВАНЕ ОТ ТЕЦ "БОБОВ ДОЛ" СПРЯМО ТОВА, КОЕТО ВИЖДАМЕ

Ново измерване на „Грийнпийс“ – България на замърсяването със серен диоксид (SO₂) показва критични несъответствия с данните на автоматичната станция, инсталирана в Големо село от ТЕЦ „Бобов дол“ преди година. Стойностите от независимото измерване са между 9 и 18 пъти по-високи от тези, които местните граждани следят за информация за замърсяването от въглищната централа, свързвана с бизнесмена Христо Ковачки. Той е смятан за реалния собственик, въпреки че името му често не присъства директно в официалните регистри.

ПЪРВА ОСТАВКА В КАБИНЕТА "РАДЕВ", ТРЪГНА СИ СКАНДАЛНА ЗАМ.-МИНИСТЪРКА

Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката на фона на нарасналото обществено напрежение около нейното назначение и започналата проверка за конфликт на интереси. "Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета, да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката", заявява Панджерова в мотивите си. Оставката ѝ е приета.

ДЪРЖАВАТА - 15 ГОДИНИ С ТРОЙКИ В ГРИЖАТА ЗА ДЕЦАТА: ГОВОРИ ГЕОРГИ ЕЛЕНКОВ (ВИДЕО)

За 15 път Национална мрежа за децата проведе независимия мониторинг “Бележник. Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата“. За тези 15 години оценката на държавата по отношение на грижата за децата гравитира около среден 3. Това каза в предаването Студио Actualno Георги Еленков, юрисконсулт и директор на отдел "Политики за децата" в Националната мрежа за децата. Тази година деца и родители оцениха грижите и услугите на държавата за подрастващите със среден 3.28 – значително по-слабо от оценките за 2025 и 2024 г.: “Действително гравитираме около тройката, като тази година наистина обследваме целия период от 2011 до 2025 г. и сме включили в тази обща оценка 3.28 и оценките от предходната година, средно аритметично, плюс нови оценки на база 2025 г.

СМЪРТ В МИЛИГРАМИ - ЕПИДЕМИЯТА НА ФЕНТАНИЛА: ГОВОРИ ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА (ВИДЕО)

Фентанилът е опиат, точно както хероинът е опиат. Просто фентанилът е много пъти по-силен от хероина. Мисля, че това е най-лесният начин да се разбере - всички знаят какво е хероин. Хероинът беше един от първите наркотици, които влязоха в страната след промените. Фентанилът е на практика същото, но много по-силно.

BIONTECH: КАТАСТРОФАТА НА ГЕРМАНСКИЯ ГЕРОЙ В ПАНДЕМИЯТА СРЕЩУ КОВИД

Преди шест години една почти непозната германска фармацевтична компания създаде първата одобрена мРНК ваксина срещу коронавируса и промени хода на пандемията. BioNTech, която над десет години разработва ваксина за рак, влезе в сътрудничество с Pfizer, за да създаде ваксината за Ковид-19 Comirnaty за рекордно кратко време. Днес обаче базираната в Майнц компания е в лошо положение.

КРЕХКОТО ПРИМИРИЕ: МОЖЕ ЛИ ЛИВАН ДА ИЗБЕГНЕ НОВА ВОЙНА?

Вашингтон отвори рядка дипломатическа възможност за Ливан. Удължаването на прекратяването на огъня между Израел и Ливан на 16 април и началото на директни преговори бележат потенциално отклонение от неконтролируемата ескалация към по-структуриран път към стабилност и, ако условията позволят, към основа за бъдещ мир, пише The National Interest.

В СЪСТЕЗАНИЕТО ЗА ПО-ДОБРИ ОРЪЖИЯ: ДОКЪДЕ СТИГНАХА УКРАЙНА И РУСИЯ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ако искате мир, гответе за война – в случая с Украйна и Путинова Русия тази стара като света максима всъщност е по-различна, защото двете държави водят война, след като руският диктатор Владимир Путин я подпали и тя се превърна в най-ужасното събитие в Европа (а и света) от Втората световна война насам. Краят не се вижда – а и Киев, и Москва се мъчат да се развиват и да изпреварят врага специално технологично, за да си осигурят така необходимото решително предимство на бойното поле.