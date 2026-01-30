Къде да очакваме сняг? Времето утре - 31 януари 2026 г.

На 31 януари минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, в София - около 1°. Атмосферното налягане бавно ще се повишава, но ще остане по-ниско от средното за месеца. Утре облачността ще се увеличава и на отделни места в западната половина от страната ще превалява дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток и ще продължи да нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 2° и 7°, в София – около 5°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 26 януари - 1 февруари 2026 г

Неделя

В неделя, с преминаването на нов средиземноморски циклон през южните райони от Балканския полуостров, отново ще се създаде валежна обстановка.

Ще се задържи облачно, от юг ще започнат валежи от сняг, значителни по количество ще са в крайните южни райони от страната. Ще се образува и задържа снежна покривка. До вечерта валежите ще обхванат по-голямата част от Южна и Източна България. Вятърът ще е от север-североизток, до умерен, в източните райони и силен, с него застудяването ще продължи. В Източна България и по старопланинските проходи ще има виелици и навявания. Температурите ще са без денонощен ход, предимно между минус 3° и 2°.

