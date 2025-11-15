Кървавият урок от Несебър: Нов закон ще пази туристите от опасни забавления

Трагичен инцидент с дете на атракционно съоръжение в Несебър отне човешки живот и предизвика незабавна, но закъсняла реакция от страна на контролните органи. Случаят, по който е образувано досъдебно производство по чл. 123 от Наказателния кодекс за причиняване на смърт поради немарливост, повдигна въпроси за системни пропуски в надзора и компромисите с безопасността в туристическия сектор.

Разследването: Факти и процедури

По първоначални данни детето е починало след фатален инцидент на [тип съоръжение] вечерта на [дата] в един от лунапарковете в града. Веднага след подадения сигнал на място е изпратена оперативно-следствена група от Районното управление на МВР - Несебър. Под ръководството на Районна прокуратура - Бургас са предприети незабавни действия, включващи:

Оглед на местопроизшествието и изземване на веществени доказателства.

Запечатване на целия атракционен парк с цел запазване на следи и предотвратяване на последващи инциденти.

Изземване на цялата налична документация: технически паспорт на съоръжението, ревизионни книги за ежедневни проверки, протоколи от последния технически преглед и документи за квалификация на персонала.

Разпити на свидетели: проведени са разпити с родителите на детето, оператора на съоръжението, други служители и очевидци на инцидента.

Назначена е съдебно-техническа експертиза, която трябва да установи техническото състояние на съоръжението и причината за аварията.

Институционален отговор: Мащаб, но постфактум

В отговор на трагедията Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) стартира извънредна инспекционна кампания в цялата страна, с особен фокус върху черноморските курорти. Резултатите от първите дни на проверките разкриха тревожна картина. Според официални данни на агенцията, сред най-честите констатирани нарушения са:

Пропуски в документацията: Липса на ревизионна книга за ежедневни проверки, изтекъл срок на заверка на техническия паспорт или несъответствие между регистрираното и реално експлоатираното съоръжение.

Неквалифициран персонал: Установено е, че голяма част от операторите са сезонни работници без необходимата квалификация и инструктаж, изисквани от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения с повишена опасност.

Конструктивни неизправности: В някои случаи са открити видими повреди, корозия или модификации по съоръженията, които не са отразени в техническата документация.

Анализ: Икономика на риска срещу човешкия живот

Според експерти по технически надзор, трагедията е симптом на дълбоко вкоренени проблеми. Икономическият натиск за максимална печалба в рамките на 2-3 месеца води до съзнателно поемане на рискове. Санкциите, предвидени в закона, които варират от 1000 до 10 000 лева, често са незначителни на фона на дневни обороти, надхвърлящи тези суми, което ги прави неефективни като превантивна мярка.

Контролът от страна на ДАМТН, макар и регулярен, често се оказва недостатъчен поради ограничения числен състав на инспекторите спрямо огромния брой съоръжения, които се появяват през летния сезон. Това създава среда, в която формалното спазване на изискванията надделява над реалната култура на безопасност.

Разследването ще установи конкретната верига на отговорност. Общественият дебат обаче вече е фокусиран върху необходимостта от спешни законодателни промени, включително драстично увеличаване на санкциите, въвеждане на по-строг лицензионен режим за собствениците и дори персонална наказателна отговорност за длъжностни лица, допуснали компромиси с контрола. Гарантирането, че подобна трагедия няма да се повтори, изисква не кампанийни акции, а постоянен и безкомпромисен държавен надзор.