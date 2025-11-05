Лидерът на "БОЕЦ": Спецпрокурорът ми предложи да стана защитен свидетел срещу Сарафов

Специалният прокурор Даниела Талева е предложила на лидера на "БОЕЦ" Георги Георгиев да бъде включен като защитен свидетел по досъдебното производство, образувано по негов сигнал срещу Борислав Сарафов. Това съобщи самият Георгиев във Facebook след днешния си разпит. Делото бе образувано след като първоначално Талева прекрати преписката, но Софийският градски съд откри пропуски в работата ѝ и върна случая за доразследване, посочва Георгиев.

Според неговото изложение, в хода на разпита спецпрокурорката се е интересувала основно "кой ми е източникът и кой ми е дал документите от архива на Петьо Еврото", а не от данните за предполагаемите престъпления, които той е посочил в сигнала си срещу Сарафов — заплати на близки лица, имотни сделки, участия във фалита на КТБ и други. "Не я интересуват данните за извършените от Сарафов престъпления… Интересува я само кой ми е дал документите", цитира себе си Георгиев. Той добавя, че натискът върху прокурорката бил "огромен" и я поставял в паника. Още: "БОЕЦ" официално поиска отстраняване на Сарафов след образуваното срещу него производство (ВИДЕО)

Архива на Еврото

Георгиев твърди още, че Талева отказва да получи от "БОЕЦ" оригиналните документи от архива на "Еврото" и е предложила на него, на близките му и на източника защита като защитени свидетели. Той изрази съмнение, че прокуратурата и МВР биха могли да го защитят адекватно и посочи случаи, в които според него държавните органи са се провалили в защитата на служители.

От "БОЕЦ" обявиха, че ще настояват за отстраняване на Даниела Талева и назначаване на друг ад хок прокурор, тъй като според организацията тя е "неспособна, некомпетентна и зависима" и би могла да "изпере" Сарафов. В позицията си "БОЕЦ" настоява Сарафов да бъде привлечен като обвиняем и временно отстранен от поста, "за да не може да упражнява натиск, да влияе на свидетели и да унищожава доказателства". Още: Пеевски "изяжда и източва" ДПС: "БОЕЦ" с любопитни документи за централата на "Ново начало"

Георгиев прикани привържениците да споделят обръщението му и заяви: "Талева и Сарафов да си стягат багажа. Точно в този ред!".