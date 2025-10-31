БОЕЦ: Талева е образувала досъдебно производство срещу Борислав Сарафов

За първи път в най-новата история на България е образувано досъдебно производство срещу действащ главен прокурор. Това твърди гражданското сдружение БОЕЦ, позовавайки се на призовка, изпратена до неговия председател Георги Георгиев за разпит в ГДБОП на 5 ноември. Разследването е с номер 6/2025 по описа на Върховната касационна прокуратура и 576/2025 по описа на ГДБОП.

"Пробихме! Срещу Сарафов има образувано досъдебно производство! След едногодишна битка, натиск, разследвания, сигнали, акции и съдебни битки, БОЕЦ принудихме ад хок прокурор Даниела Талева да приложи закона и пробихме кръговата защита на мафията", обяви организацията на страницата си във Facebook.

От офиса на специалния прокурор Талева и от прокуратурата засега няма официален коментар. Още: Архивът на Петьо Еврото и Пеевски: БОЕЦ публикува данни с твърдение, че са пример

Отказ, обжалване и съдебен пробив

Сегашното развитие е вторият опит на БОЕЦ да предизвика разследване срещу и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов. Първоначално Даниела Талева отказа да образува досъдебно производство по сигнала на организацията, в който се съдържат материали от т.нар. "архив на Петьо Еврото" – бившият следовател Петьо Петров, сочен за ключова фигура в съдебния лобистки кръг "Осемте джуджета".

Отказът на Талева обаче е обжалван от БОЕЦ и отменен от съдия Мирослава Тодорова от Софийския градски съд. В определението си съдът посочва, че постановлението на прокурорката не съдържа конкретна фактология и правните изводи в него са "общи и произволни, защото са непроверяеми". Съдия Тодорова връща преписката на Талева с указания за повторна проверка и разпорежда на служителите на ГДБОП да разпечатат всички 413 файла от подадения диск, да опишат подробно съдържанието и да отбележат документите, в които се споменава името на Сарафов. Още: Още един съд обяви Сарафов за нелегитимен главен прокурор

Обвиненията на БОЕЦ

Сигналът на организацията съдържа твърдения, че Сарафов е прикривал корупционни престъпления на депутата, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания, Делян Пеевски в Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ), като е осуетявал наказателни действия и е осигурявал защита срещу преследване. Посочени са и данни за нерегламентирани доходи на лица от близкото му обкръжение.

Първоначално Талева е приела, че тези твърдения са "голословни и неподкрепени с факти", но след решението на съда тя е длъжна да извърши пълна проверка. Именно след тази съдебна намеса е образувано досъдебното производство.

Исторически прецедент

"Това е първото в новата история на България досъдебно производство срещу действащ главен прокурор. Огромен пробив!", заявяват от БОЕЦ. От организацията допълват, че ще поискат от Талева да стартира процедура по отстраняването на Сарафов от поста му, "за да не се допусне натиск върху свидетели, укриване на доказателства и други престъпления". Още: Имаме ли всъщност и.ф. главен прокурор: Говори съдия Атанаска Дишева (ВИДЕО)

Георги Георгиев, който е подател на сигнала, вече е призован на разпит. От БОЕЦ подчертават, че това е "резултат от дълга битка срещу системата на безнаказаност" и отбелязват, че случаят е знаков за опита гражданското общество да потърси отчетност от прокуратурата.