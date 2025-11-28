Спорт:

Махнаха скала, паднала на жп линията край Кочериново

28 ноември 2025, 15:48 часа 315 прочитания 0 коментара
Отстранена е скала, паднала на железопътната линия край Кочериново, съобщиха за БТА от информационния център на БДЖ. Заради паднала скала тази сутрин временно бе преустановено преминаването на влакове по направлението София – Кулата в участъка Кочериново – Благоевград, в района на местността Шарков Чифлик.

Скалата е отстранена. Няма пострадали хора. Няма и повредена инфраструктурата в района на инцидента, уверяват от БДЖ. Всички влакове се движат, а разписанията им вече са в график. Заради инцидента бързият влак София – Петрич е пътувал със закъснение.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
БДЖ Влакове ЖП линия скала закъснения
