28 ноември 2025, 16:06 часа 275 прочитания 0 коментара
Внимание! Движение в една лента по АМ “Струма“

През следващата седмица - от 1 до 3 декември, временно ще се променя организацията на движение в участък от АМ “Струма“ в област Кюстендил. Ще се извършва геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката.

От 8 ч. до 17 ч. трафикът в посока София между 37-ти и 56-ти км ще се осъществява в активната лента, като поетапно ще се ограничава движението по изпреварващата и аварийната лента.

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

