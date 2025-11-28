Внимание! Движение в една лента по АМ “Струма“

През следващата седмица - от 1 до 3 декември, временно ще се променя организацията на движение в участък от АМ “Струма“ в област Кюстендил. Ще се извършва геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката.

От 8 ч. до 17 ч. трафикът в посока София между 37-ти и 56-ти км ще се осъществява в активната лента, като поетапно ще се ограничава движението по изпреварващата и аварийната лента.

Още: Тунел на АМ “Струма“ остава временно без ток и други промени в движението

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Още: 3 магистрали с промени в движението

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Още: В три области: Промени в движението по АМ “Струма“