От играчка до масово безумие: Плюшените бебета, които предизвикаха хаос през 80-те

Бизнесът на Ксейвиър Робъртс с плюшени кукли се превърнал в милиардна империя само за няколко години. През 1983 г. истерията около Cabbage Patch Kids в САЩ достига неочаквани размери: по време на коледните празници купувачи се сблсъквали в магазините, а много от тях често пострадвали. Дори управител на магазин се наложило да въоръжи себе си с бейзболна бухалка, за да възстанови реда.

Куклите предлагали уникално преживяване: всяка с леко различно лице, собствен "профил на личността", акт за раждане и формуляр за "осиновяване". "Когато за първи път представих първото Cabbage Patch Kid, никога не го възприех като кукла – за мен то винаги беше произведение на изкуството“, казва Робъртс.

28-годишният Робъртс, бивш студент по изкуства от Кливланд, Джорджия (САЩ) имал много по-големи планове, когато през 1976 г. започнал да изработва ръчно куклите, които първоначално нарекъл „Little People“. Той измислил гениалната идея да взима „такса за осиновяване“ от 40 долара (30 паунда) за едно от подписаните си творения. Така той разширил концепцията си две години по-късно, като открил Babyland General Hospital – място, където хората можели да участват в сюрреалистичното преживяване - да положат клетва за осиновяване, т.е. да "осиновят" кукла", а "лекари и сестри" да участват в "раждането" ѝ. Идеята първоначално пленява възрастните, но скоро става популярна и сред децата.

Снимка: Getty Images

Масовото производство започва през 1982 г. с лиценз от Coleco Industries, а куклите Little People са преименувани на Cabbage Patch Kids. Популярността им достига и Великобритания, където BBC описва феномена и изпраща репортер на Оксфордстрийт да провери реакциите на купувачите. Въпреки по-високата цена, куклите бързо се превръщат в желан подарък за Коледа.

Куклите станали толкова популярни, че дори вдъхновили мрачни и гротескни дъвкателни карти, които се превърнали в сензация по училищните дворове. Garbage Pail Kids били създадени от фирмата за колекционерски карти Topps и включвали гротескни карикатури, направени да радват децата и да ужасяват възрастните.

И макар истерията да доведе до почти-бунтове и съдебни дела, Cabbage Patch Kids остават символ на 80-те години – доказателство за това как иновативна идея, съчетана с маркетинг и артистичен подход, може да се превърне в културен феномен и световен хит.

Labubu ли е новата плюшена мания?

През годините след като Cabbage Patch Kids предизвикаха търговска битка, играчките бяха последвани от манията по мъпет героя Елмо куклите Bratz. По-рано тази година дори в Лондон се разразиха сблъсъци около страшните кукли Labubu. Производителят им, Pop Mart, спря продажбите на своите странни колекционерски чудовища в магазините след съобщения, че клиенти се бият за тях.

Колкото и неприятни да са такива ситуации, те могат да бъдат и изключително печеливши като бизнес. Ксавие Робъртс каза пред Би Би Си, че към края на 1983 г. той и Coleco Industries са на път да „осиновят над два и половина милиона Cabbage Patch Kids“. Попитан колко пари е спечелил от твпрението си, той се усмихва и признава само: "Много, много".

