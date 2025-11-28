Войната в Украйна:

Била пребита от майка си: Млада жена занесе в полицията плода, който загуби

28 ноември 2025, 16:03 часа 161 прочитания 0 коментара
Била пребита от майка си: Млада жена занесе в полицията плода, който загуби

14-годишна тийнейджърка занесе в полицията плода, който загуби след спонтанен аборт. За ужасяващия случай разказва гръцкото издание Kathimerini. Младото момиче занесло плода в торбичка в полицията и подала сигнал срещу майка си. Тя съобщила в полицията, че била пребита от майка си в гръцкия град Мениди. Момичето е от албански произход и е настанено по разпореждане на прокурор в Детската болница "Пайдон" в Атина. 

Арестуваха майката

Полицията арестува 54-годишна жена в Мениди, западно от Атина, по обвинения в домашно насилие и тежка телесна повреда, след като 14-годишната ѝ дъщеря е претърпяла спонтанен аборт след предполагаемо нападение, съобщиха властите. 

Подобни случаи в Гърция

Потресаващ случай на домашно насилие разтърси Гърция и ужаси лекарите в страната през октомври. Той много напомня на случая с нарязаната с макетно ножче Дебора Михайлова. 43-годишен мъж в Гърция е арестуван за това, че е намушкал бременната си жена безброй пъти с вилица, като той е арестуван и обвинен в тежко престъпление за умишлено причиняване на тежка телесна повреда и незаконно притежание и употреба на оръжие.

Заподозреният е бил задържан след като бременната му съпруга е била приета в болница „Атикон“ пребита и окървавена в сряда, като картината е шокирала лекуващия медицински персонал. „Беше ужасно това, което видяхме“, каза Янис Плагианакос от "Атикон", добавяйки, че жената е получила безброй удари по цялото лице, врата и ръцете, „може би дори 100“. ОЩЕ: С вилица: Мъж прободе многократно бременната си жена, има риск за окото й

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Гърция Аборт Домашно насилие спонтанен аборт
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес