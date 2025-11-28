Била пребита от майка си: Млада жена занесе в полицията плода, който загуби

14-годишна тийнейджърка занесе в полицията плода, който загуби след спонтанен аборт. За ужасяващия случай разказва гръцкото издание Kathimerini. Младото момиче занесло плода в торбичка в полицията и подала сигнал срещу майка си. Тя съобщила в полицията, че била пребита от майка си в гръцкия град Мениди. Момичето е от албански произход и е настанено по разпореждане на прокурор в Детската болница "Пайдон" в Атина.

Арестуваха майката

Полицията арестува 54-годишна жена в Мениди, западно от Атина, по обвинения в домашно насилие и тежка телесна повреда, след като 14-годишната ѝ дъщеря е претърпяла спонтанен аборт след предполагаемо нападение, съобщиха властите.

Подобни случаи в Гърция

Потресаващ случай на домашно насилие разтърси Гърция и ужаси лекарите в страната през октомври. Той много напомня на случая с нарязаната с макетно ножче Дебора Михайлова. 43-годишен мъж в Гърция е арестуван за това, че е намушкал бременната си жена безброй пъти с вилица, като той е арестуван и обвинен в тежко престъпление за умишлено причиняване на тежка телесна повреда и незаконно притежание и употреба на оръжие.

Заподозреният е бил задържан след като бременната му съпруга е била приета в болница „Атикон“ пребита и окървавена в сряда, като картината е шокирала лекуващия медицински персонал. „Беше ужасно това, което видяхме“, каза Янис Плагианакос от "Атикон", добавяйки, че жената е получила безброй удари по цялото лице, врата и ръцете, „може би дори 100“. ОЩЕ: С вилица: Мъж прободе многократно бременната си жена, има риск за окото й