Учените са открили, че частиците космически прах играят решаваща роля във формирането на сложни молекули, необходими за създаването на живот в Космоса. Прахът действа като катализатор, позволявайки на прости молекули като въглероден диоксид и амоняк ефективно да образуват сложни съединения.

Ново откритие на учените за космическия прах в Космоса

Според проучване, публикувано в The Astrophysical Journal, минералният прах действа като катализатор, който позволява на прости молекули като въглероден диоксид и амоняк ефективно да образуват сложни, потенциално животоподдържащи съединения дори при екстремни студени и вакуумни условия. Проучването установи, че реакциите за образуване на амониев карбамат, за който се смята, че е химичен прекурсор на урея и други молекули, необходими за живота, са по-ефективни в присъствието на космически прах, отколкото без него.

Прочетете също: Учени разгадаха 70-годишна мистерия за космическите лъчи

Това откритие предполага, че прахът играе много по-активна роля в астрохимията, отколкото се смяташе досега, улеснявайки химичните процеси, необходими за изграждането на сложни органични съединения и потенциално за произхода на живота.

Пресъздаване на дълбокия космос в лабораторията

В лабораторията, прахови сандвичи от тънки слоеве въглероден диоксид и амоняк, разделени от слой от порести силикатни зърна, получени чрез лазерно изпаряване, са се превърнали в реалистичен аналог на космическия прах. Когато проби, замразени при –260°C (подобно на междузвездните облаци), бяха нагряти до около –190°C (условия, срещани по време на еволюцията на тези облаци в протопланетни дискове), молекулите проникнаха през праховия слой и реагираха, за да образуват амониев карбамат. В същото време, без слой прах, ледените молекули не реагираха толкова активно, пише изданието.

Изследователите планират да разберат дали други молекули могат да се образуват по същия начин и дали тези химични реакции, предизвикани от прах, в момента протичат в протопланетни дискове, където се раждат нови планети.

Астронавтите ще ядат храна от въздух и собствена урина на Луната и Марс: Тестовете започнаха

Междувременно учените направиха още едно интересно откритие, свързано с живота на Земята. Те са успели да съживят микроби, които са лежали във вечна замръзналост в продължение на 40 000 години. След това те започнали да отделят въглерод. Според earth.com , след като ледът се е стопил, микробите отново са се активизирали.

Микроорганизмите, останали в капан в дълбоката вечна замръзналост на Аляска в продължение на хилядолетия, се „събуждат“ в рамките на няколко месеца. И след размразяването си, те веднага започват да отделят въглероден диоксид. Това е демонстрирано чрез експерименти с ледено-почвени ядра на възраст до 40 000 години, взети в изследователски тунел близо до Феърбанкс, според проучване, публикувано в Journal of Geophysical Research .

Прочетете също: Показаха удивителна СНИМКА на "космическа пеперуда"