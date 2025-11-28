Kaufland подкрепя кампанията „Щедрият вторник“ в три града с акции за събиране на хранителни продукти

Клиентите в София, Русе и Варна могат да дарят храни за хора в нужда

На 2 декември Kaufland България за трета поредна година ще се включи в глобалната инициатива „Щедрият вторник“. Ритейлърът ще обедини стотици граждани в подкрепа на хора в нужда чрез акция за събиране на хранителни продукти в свои магазини в трите града - София, Варна и Русе. В обектите ще бъдат обособени специални пунктове, където клиентите ще могат да даряват дълготрайни храни.

В София кампанията ще се проведе на 2 декември от 17:00 до 21:00 ч. в магазините в Централни хали и кв. „Банишора“.

Във Варна акцията ще бъде в магазините в Трошево и Бриз в интервала от 10:00 до 20:00 ч. Освен на 2 декември, жителите и гостите на морската столица ще могат да даряват храни в същия интервал и през следващите три уикенда - 6–7, 13–14 и 20–21 декември.

В Русе дарителските пунктове в магазините Ялта и Дружба ще бъдат отворени от 10:00 до 20:00 ч. - както на 2 декември, така и през трите последващи уикенда: 6-7, 13-14 и 20–21 декември.

Инициативата „Щедрият вторник“ се реализира в партньорство с фондация BCause и цели да насърчи дарителството чрез обединяване на бизнеса, неправителствените организации и местните общности. Продуктите, събрани в София, ще бъдат предоставени на социалната кухня „Каристо“ към „Каритас София“, която ежедневно осигурява топъл обяд за деца, семейства в риск и възрастни хора. Даренията във Варна и Русе ще достигнат до възрастни хора и семейства в нужда чрез Каритас Русе.

Giving Tuesday е световно движение, посветено на добротата и щедростта, което се провежда ежегодно във вторника след Черния петък. Започнала в САЩ през 2012 г., днес инициативата обединява участници от над 100 държави, включително България.

Kaufland България е част от движението от 2023 г., като и тази година продължава своя ангажимент към подкрепата на дарителски каузи в полза на местните общности.