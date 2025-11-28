ДАМТН започва засилени проверки на пазара преди Коледа

Главна дирекция "Надзор на пазара" (ГДНП) при Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) стартира традиционната национална "Коледна кампания 2025" от 1 декември, която ще продължи до 23 декември, съобщиха от институцията. Целта на кампанията е осигуряване на безопасността на потребителите. При наличие на несъответстващи продукти служителите на ГДНП към ДАМТН ще издават Заповеди за спиране на тяхното разпространение.

Кои продукти са на фокус?

Във фокуса на проверките попадат следните групи продукти – детски играчки, коледна електрическа украса и пиротехническите изделия от категории F1, F2, F3, Т1 и Р1. Изброените продукти са едни от най-търсените стоки за Коледа и Нова година.

При проверките вниманието на инспекторите от ГДНП ще бъде насочено към установяване наличието на маркировка за съответствие, инструкция за употреба, наименование и адрес на икономическия оператор, пуснал продукта на пазара, специфични предупредителни текстове, свързани с безопасната употреба на продуктите.

От ДАМТН съветват потребителите при закупуване на горепосочените продукти да се уверят за наличие на маркировка за съответствие СЕ, инструкция за употреба на български език и информация за наименование и адрес на икономическия оператор, пуснал продукта на пазара, което е гаранция за качеството и безопасността на продуктите.

