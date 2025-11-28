"Йосиф Миладинов имаше потенциал за много високо олимпийско ниво, но сам избра да върви в тази посока"

Решението на Йосиф Миладинов да се откаже от националния отбор по плуване и да се присъедини към Enhanced Games, наричани още Игрите за допингирани, е изцяло негово и той сам е преценил да върви в тази посока. Това каза селекционерът на националния отбор Кристиян Минковски пред Actualno.com, като отбеляза, че категорично не подкрепя решението на Миладинов. Минковски смята, че Миладинов е имал потенциал да стигне много високо олимпийско ниво, но е имал свои емоции и виждания за това как да му се развие животът.

Миладинов е един от най-талантливите спортисти, но избра да се състезава в Игрите за допингирани

"Аз много съжалявам, че Йосиф реши да върви в тази посока. Той е един от най-талантливите спортисти, с които аз съм работил. И мисля, че имаше потенциал да стигне на много високо олимпийско ниво. Това решение той го взе сам, той е голямо момче", заяви Кристиян Минковски в интервю за Actualno.com.

"Йосиф има своите емоции и виждания за живота"

"Има своите емоции и виждания за това как ще му се развие животът. Взе решение, което аз категорично не подкрепям и категорично не подкрепям тези Игри. В спорта трябва да има феърплей, да се мисли за здравето на състезателите и едни такива Игри в този им вид за мен не са добра реклама на нашия спорт", добави още той в интервю, което може да гледате във видеото по-долу.

Иначе Actualno.com бе първата медия, която съобщи за решението на Йосиф Миладинов да влезе в Enhanced Games. В Игрите за допингирани се включи и друг плувец с български корени - Кристиян Голомеев, който се състезаваше за Гърция.