Студио Actualno:

Български зърнопроизводители са на мащабен протест в Брюксел

28 ноември 2025, 15:34 часа 423 прочитания 0 коментара
Български зърнопроизводители са на мащабен протест в Брюксел

Българските зърнопроизводители ще се включат в протест срещу новата Обща селскостопанска политика. Той е организира от Копа и Коджека - най-голямата организация, представляваща фермерите и земеделските кооперации в Европейския съюз.

В протеста, който ще се проведе на 18 декември в Брюксел, ще участват земеделци от 24 страни-членки, всички те са недоволни от предложената от Европейската комисия реформа на селскостопанската политика - съобщи председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов.

"Датата 18-ти декември е избрана неслучайно заради Съвета на премиерите, където ще се гласува многогодишната финансова рамка на Европейския съюз - бюджетите за отбрана и за земеделие. Там е момента и това е всъщност преломната точка, в която трябва да променим нещо. Ще се опитаме да покажем на Брюксел, че не сме съгласни. Потвърдили са го около 10 000 фермери. Колегите от Белгия и от Франция ще бъдат с машини", обясни Проданов.

Още: Каква отстъпка ще получат фермерите за литър газьол

Зърнопроизводителите искат оставката на земеделския министър: Ето какви са причините

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
протест Земеделци Фермери Зърнопроизводители
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес