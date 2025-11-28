Аманда Сейфрид се готви за продължение на "Mamma Mia". Кои звезди ще се присъединят? (ВИДЕО)

Аманда Сейфрид вече има идея как да включи Сабрина Карпентър и Сидни Суини в сюжета на "Mamma Mia 3". "Обичам да играя майка, така че бих искала да видя Софи (бел. ред.: героинята на Сейфрид в "Mamma Mia") с нейните деца", каза Сейфрид. "Може би има братовчедка, която не е виждала отдавна, и това може да е Сабрина Карпентър. А после може да се появи и Сидни Суини. Има много момичета, които наистина искат да участват, и аз съм напълно за това."

Снимка: Getty Images

Идеите на Сейфрид

"Mamma Mia!" излезе през 2008 г. Режисиран от Филида Лойд и написан от Катрин Джонсън, музикалният филм е базиран на едноимения мюзикъл от 1999 г., вдъхновен от песните на ABBA. Историята разказва за младата Софи, която мечтае да открие кой е нейният баща, поканвайки три възможни кандидата на сватбата си на красивия гръцки остров, където живее с майка си Дона.

Продължението на филма, излязло през 2018 г., беше приквел, а Сайфрид смята, че третият филм трябва да се съсредоточи върху нейната героиня Софи като майка.

Сайфрид добави, че е сигурна: "Трите бащи ще се върнат, и все още няма да знаем кой е бащата, защото няма значение. Мерил (Стрийп, в ролята на Дона) е призрак, очевидно, така че ще е около нас. А Джули (Уолтърс в ролята на Роси) и Кристин (Барански в ролята на Таня) ще се върнат, ще пеят и ще изглеждат страхотно, и всички ще бъдем някъде на тропическо място. А ABBA ще свири."

Актрисата е ентусиазирана и от идеята Сабрина Карпентър да играе дъщеря ѝ, след като фенове я избраха за тази роля. "Ако Сабрина Карпентър иска да играе моя дъщеря, аз ще го осъществя. Няма проблем. Аз съм голям фен", каза Сайфрид пред ABC News през октомври 2024 г.

Снимка: Getty Images

Въпреки че продължението на мюзикъла все още не е официално одобрено, Сайфрид остава оптимистична: "Може би съм просто наивна, но съм почти сигурна, че "Mamma Mia 3" е сигурно нещо", каза тя пред "Entertainment Tonight на Governors Awards", цитирана от "Deadline".

Аманда Сейфрид участва в новия психологически трилър "The Housemaid“, където заедно със Сидни Суини се впуска в опасна и напрегната история. Филмът разказва за млада жена, която започва работа като прислужница в богат дом, но идиличният живот бързо се превръща в кошмар, разкривайки тъмни тайни, манипулации и напрежение. Премиерата е насрочена за 19 декември 2025 г., а режисьор е Пол Фейг.