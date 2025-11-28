Арсенал и Ман Юнайтед ще спорят за нападател, струващ 75 милиона паунда

Английските грандове Арсенал и Манчестър Юнайтед влизат в трансферна битка за 23-годишния немски национал Карим Адейеми, който играе за Борусия Дортмунд. "Жълто-черните" обаче са поставили много висока цена на нападателя, който може да играе както като крило, така и на върха на атаката. Немският гранд ще изисква около 75 милиона паунда от кандидатите за неговия подпис - и изглежда, че тази сума може и да бъде платена.

Карим Адейеми струва 75 млн. паунда, Арсенал и Юнайтед имат интерес

Турският журналист Екрем Конур информира, че Арсенал и Юнайтед имат интерес към Адейеми, тъй като са твърдо решени да подсилят атаката си. А универсалният нападател на Борусия изглежда като много подходяща опция през идния зимен трансферен прозорец. Нападателят на Дортмунд е едно от първите имена в трансферните желания на Микел Артета и Рубен Аморим, и е много вероятно да смени клубната си принадлежност през януари.

Иначе в момента Арсенал определено изглежда като по-привлекателна опция, тъй като тимът на Артета е лидер във Висшата лига и в Шампионска лига, играейки изключително силен футбол от началото на сезона. "Топчиите" са претенденти за отличията и в двете големи надпревари, но Артета е наясно, че се нуждае от допълнително подсилване, за да запази високото равнище на игра и през втория дял от сезона.

