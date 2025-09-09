Мнение: Масово нарушителите няма да платят глоби за висока скорост

Войната в Украйна:

09 септември 2025
Експертен анализ на неправителствената организация "Институт за пътна безопасност" сочи, че повечето нарушители за висока скорост ще се разминат само с глоби. Изводите са на база периода между 00:00 ч. на 7 септември и 16:00 ч. на 8 септември. Почти 40% от нарушителите са чуждестранни МПС, които почти със сигурност няма да платят глобите си; около 85% от всички тежкотоварни МПС в нарушение са също чуждестранни и остават извън реалния обхват на санкции; над една трета от нарушенията са за незначително превишение без обществена опасност.

"Симулация на контрол"

Експертният извод гласи: "Симулация на контрол, пиар вместо управление. В МВР очевидно кипи безсмислен труд, а контролът е превърнат в празен медиен театър. В обществото се подава сензационна информация за единични случаи, за да се създаде илюзия за дейност." Още: Адвокат: Контролът на средната скорост ще е ефективен само с гъста мрежа от камери

По-конкретни данни: общо 5541 МПС са засечени в нарушение на средната скорост за периода. От тях 448 са тежкотоварни (8.1% от всички нарушители). 2080 МПС (37.5%) са с чуждестранна регистрация, от които 375 са тежкотоварни – 18% от всички чуждестранни нарушители.

1856 МПС (33.5%) са превишили средната скорост с до 10 км/ч, т.е. вероятно техническа грешка без умисъл. През ГКПП "Капитан Андреево" за същия период са влезли 22 045 чуждестранни МПС, от които 1860 тежкотоварни (8.4% от общия брой влезли чуждестранни МПС).

