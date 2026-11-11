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Можеше ли да бъде предотвратена тежката верижна катастрофа на Тракия: Коментар на АПИ и експерт

11 ноември 2026, 6:42 часа 864 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Можеше ли да бъде предотвратена тежката верижна катастрофа на Тракия: Коментар на АПИ и експерт

Тежката трагедия на автомагистрала „Тракия“ повдига и въпроса дали мащабната катастрофа е можело да бъде предотвратена. Според пътния експерт Диана Русинова, която изрази позицията си пред БНТ, участъкът, на който се стигна до фаталните сблъсъци, е сред добре изградените части на магистралата. Още: След трагедията на "Тракия": Състоянието на един от пострадалите остава критично, лекарите в Бургас се борят за живота му

Състоянието на пътната настилка и маркировката на мястото на катастрофата е добро, заяви пред БНТ и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Александър Тодоров в коментар за трагедията на АМ „Тракия“.

Причините

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Причините за трагедията трябва да се търсят в съчетанието на няколко фактора, сред които тежките метеорологични условия, поведението на водачите и недостатъчните мерки за пътна безопасност.

Русинова отправи и сериозни критики към държавата, която по думите ѝ два пъти е прекратила процедури за изграждане на системи за ранно предупреждение на шофьорите – през 2022 и 2026 г.

Тя посочи, че има правени кръпки. Пълна подмяна на асфалта на износващия слой няма. От 2014 г. досега можете да сметнете колко време е минало. Дори тук, на място, маркировката при осовата линия е т.нар. „Стаматик“ – готов продукт, който се инсталира още при изграждането на магистралата, обясни тя.

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Според нея оттогава пътната маркировка не е сменяна. Така че безспорно тя е много стара. Това, което за нас е една от водещите причини да се стигне до този инцидент, е, разбира се, мъглата и продължаващата липса на изградени метеостанции и системи за ранно информиране на водачите при мъгла. Има възможности за т.нар. пътни знаци с променящи се съобщения, поясни Русинова.

"Съвсем нормално е пътят да е хлъзгав, защото при мъгла едно от характерните неща е, че влажността е много висока и пътната настилка е мокра. Сутринта температурите са ниски и не изключвам възможността изобщо да не е било обработено срещу обледеняване. Най-различни причини може да има за това, което се е случило", каза още Диана Русинова. 

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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