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Украйна с мащабно нападение: Дронове летят над редица руски области (ВИДЕО)

11 ноември 2026, 2:31 часа 843 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
Украйна с мащабно нападение: Дронове летят над редица руски области (ВИДЕО)

Украйна организира мащабно нападение срещу Русия. Десетки дронове атакуват Санкт Петербург и Уст-Луга. Вече са докладвани над 50 безпилотни летателни апарата на около 60 км югозападно от Санкт Петербург. Жителите са призовавани да останат вътре.

Атака е имало и срещу руския град Твер. Докладвани са експлозии. Отломки от дрон са паднали в жилищни райони, има пожари.

Експлозии има и в Смоленск. За момента не е ясно какво е било обект на атаката.

В Смоленска област се води истинска война в небето. Според мониторингови канали, противовъздушната отбрана работи усилено, а все повече реактивни дронове навлизат в Русия.

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Русия атакува Кривой Рог

Същевременно руските сили пък извършват мащабно нападение срещу енергийната инфраструктура в Кривой Рог. Местните медии съобщават за повече от 20 експлозии в родния град на президента Володимир Зеленски. Наблюдават се прекъсвания в електрическото захранване.

Блокове с апартаменти, училища и детски градини са повредени. Водоснабдяването и канализационните услуги се стабилизират с генератори, но възстановяването на отоплението ще бъде по-трудно

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Русия Санкт Петербург война Украйна Кривой рог украински дронове
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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