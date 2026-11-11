Украйна с мащабно нападение: Дронове летят над редица руски области (ВИДЕО)

Украйна организира мащабно нападение срещу Русия. Десетки дронове атакуват Санкт Петербург и Уст-Луга. Вече са докладвани над 50 безпилотни летателни апарата на около 60 км югозападно от Санкт Петербург. Жителите са призовавани да останат вътре.
Drones are attacking St. Petersburg and Ust-Luga. Over 50 drones have already been reported ~60km south west of St. Petersburg. Residents are urged to stay inside. #Russia https://t.co/Xs0hcJw7he— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 10, 2026
Атака е имало и срещу руския град Твер. Докладвани са експлозии. Отломки от дрон са паднали в жилищни райони, има пожари.
Footage from Tver. Explosions are reported. Drone debris fell into residential areas. #Russia https://t.co/9cgELYZwOa— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 10, 2026
Експлозии има и в Смоленск. За момента не е ясно какво е било обект на атаката.
More from Smolensk, additional reports coming in from the Tver region that explosions are recorded. #Russia https://t.co/J0yDZvEHCz— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 10, 2026
В Смоленска област се води истинска война в небето. Според мониторингови канали, противовъздушната отбрана работи усилено, а все повече реактивни дронове навлизат в Русия.
Explosions and interceptions are now reported in the Smolensk region. More and more jet-powered drones are now making their way into Russia according to monitoring channels. #Russia https://t.co/aOE8OVarIK— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 10, 2026
Русия атакува Кривой Рог
Същевременно руските сили пък извършват мащабно нападение срещу енергийната инфраструктура в Кривой Рог. Местните медии съобщават за повече от 20 експлозии в родния град на президента Володимир Зеленски. Наблюдават се прекъсвания в електрическото захранване.
Russian forces are carrying out a large-scale attack on energy infrastructure in Kryvyi Rih. Local media report more than 20 explosions across the city and disruptions to electricity supplies. #Ukraine https://t.co/hjlXSP4bkt— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 10, 2026
Блокове с апартаменти, училища и детски градини са повредени. Водоснабдяването и канализационните услуги се стабилизират с генератори, но възстановяването на отоплението ще бъде по-трудно