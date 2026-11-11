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Венецуела отваря електроенергийната си система за частни инвеститори

11 ноември 2026, 5:53 часа 659 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Венецуела отваря електроенергийната си система за частни инвеститори

Парламентът на Венецуела одобри реформа на Закона за националната електрическа система, която проправя пътя за частни инвестиции в сектора на фона на често и продължително прекъсване на електроснабдяването в голяма част от страната, предаде Франс прес. Законът беше одобрен единодушно от венецуелското Национално събрание. Още: Родригес си поиска от Лондон златните резерви на Венецуела

Национализацията на електроснабдяването през 2007 г. доведе през следващите години до липса на инвестиции, корупция и лошо управление на енергийната мрежа. Това причини сериозен дефицит в производството на електроенергия и повсеместни прекъсвания на тока в страната, обясни БТА.

Реформата

Реформата е поредната инициатива на временния президент Делси Родригес, която има за цел да насърчи частните инвестиции в отрасли като петролната, газовата промишленост и минното дело след отстраняването на президента Николас Мадуро от власт от САЩ през януари и на фона на продължаваща предпазливост на инвеститорите, отбелязва Ройтерс.

Венецуелците от години страдат от проблемите с обществените услуги, особено с електроснабдяването. Милиони хора остават без ток в течение на часове, а понякога и с дни. Значителна част от енергийната мрежа се нуждае от ремонти и поддръжка, каквито не са извършвани от години заради хиперинфлацията, санкциите и продължителната икономическа и социална криза. Недостигът на електроенергия нарушава също водоснабдяването, работата на мобилните услуги и интернет, причинява щети на селското стопанство и други отрасли на икономиката.

Макар Родригес да заявява, че осигуряването на стабилно електроснабдяване е сред основните й приоритети, страната, която изпитва сериозни финансови затруднения, засега не съумява да гарантира плащанията към доставчиците, които биха могли да помогнат за подобряване на електроснабдяването. Понастоящем Венецуела разчита на по-малко от 40% от производствените си мощности.

"Смятам, че отварянето на пазара е необходимо, за да може и частният сектор да участва в производството и доставката на електроенергия, особено за големите потребители и главно за промишлеността", заяви след вчерашното гласуване председателят на парламента Хорхе Родригес.

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Венецуела частни инвестиции електроенергийна система
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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