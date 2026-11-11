Украйна атакува: От Естония се вижда огромният пожар в руското пристанище Уст-Луга (ВИДЕО)

Пожар избухна в пристанищната зона на Уст-Луга в Ленинградска област след поредната масирана украинска въздушна атака. Това е едно от най-големите търговски пристанища на Русия на Балтийско море и основен хъб за износ на петрол, петролни продукти и газ - Още: Украйна с мащабно нападение: Дронове летят над редица руски области (ВИДЕО)

Потвърждение, че има удар, дава и губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко в официалния си канал в Телеграм. Той добавя, че на място са пожарникари и гасят пламъците, има и аварийно спиране на тока в района. В друга, малко по-ранна публикация, Дрозденко казва, че са свалени 146 далекобойни дрона над областта. В крайна сметка, губернаторът посочи, че са свалени 150 дрона и че трима служители на пристанището са ранени, както и че няколко дрона успешно са нанесли удари. A FIRMS, системата за засичане на топлинни петна по земната повърхност на НАСА, също показва огромния мащаб на пожарите, докато украинският мониторингов канал Exilenova+ публикува снимка на пламъците, направена чак от Естония. На база данните от НАСА каналът смята, че е възможно да са подпалени и танкери:

Руският опозиционен информационен телеграм ASTRA показа видео от огромен пожар в Кингисепски район на Ленинградска област. ASTRA е обявена за чуждестранен агент от режима на руския диктатор Владимир Путин.

Пристанище Уст-Луга се намира на Балтийско море, във Финския залив. То е един от ключовите експортни центрове на Русия на Балтийско море, разположен на приблизително 100-150 км от Санкт Петербург. Пристанището започва дейност през 2001 г. и разполага с терминали за претоварване на петрол, петролни продукти, въглища, сяра, минерални торове, газов кондензат, втечнен природен газ (LNG) и контейнерни товари. Уст-Луга е от стратегическо икономическо значение за Русия и нейния военно-промишлен комплекс.

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Същевременно, летище Пулково е затворено и полетите се пренасочват към Хелзинки. Два пътнически самолета, летящи до Санкт Петербург от Истанбул и Хургада, направиха временно кацане в Хелзинки поради настоящите ограничения за сигурност. Екипажът на друг самолет, летящ до Санкт Петербург от Хургада, реши да кацне в Калининград, докато е в литовското въздушно пространство.

В Ярцево, Смоленска област, апартамент гори след удар с дрон, показва друго, геолокализирано видео от ASTRA. Пожарът е в сграда на около 60 км от Смоленск, на ул. "Автозаводская" 8. В официалния си канал в Телеграм губернаторът на Смоленска област Василий Анохин казва единствено, че има въздушна тревога, за атака с дронове.

Преди това, над Твер също бяха сваляни дронове - явно отиващи към Ленинградска област:

И в Адигея има горящ жилищен комплекс - пак след атака с дронове. Става въпрос за комплекса "Дарград". Има и геолокализирано видео - пак от ASTRA, което сочи, че пожарът е възникнал в сгради на Тургеневско шосе 33/2к23, в село Нова Адигея, Тахтамукайски район, Република Адигея. Според официалния му уебсайт, "Дарград" е "само на 15 минути от Краснодар през Тургеневския мост". Първоначалните неофициални данни сочат, че няма жертви. Няма обаче още официална информация от губернатора на Краснодарския край Венямин Кондратиев, нито от местния оперативен щаб. В района има ПВО позиция на руската армия.

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