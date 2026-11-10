"Бюджетът не е шоу! Гълъб Донев трябва да подаде оставка": Анализ на Наталия Димитрова (ВИДЕО)

"Бюджетът не е шоу, за да се представя пред публика в университет и да очакваме реакцията след това и да го коригираме. Това беше един похват на Борисов, който видяхме как катастрофира миналата година. Финансовият министър наистина трябва да подаде оставка, след като бе уличен в лъжа по този груб начин (бел.ред. с писмото до Европейската комисия). При такива ситуации - казваш истината, толкова е просто". Това заяви в ефира на Студио Actualno пиар експертът и журналист Наталия Димитрова по повод бюджетните спорове и критиките към властта за предложените промени.

По думите й това е един бюджет на "излъганите очаквания" и обясни: "Той е такъв, защото всъщност този популизъм в посланията, с който Радев взе властта така еднолично и убедително, беше стъпил на няколко сериозни обещания, свързани точно с бюджета. 15% намаляване на цените, осигуряване на социалните плащания и растеж на доходите, реформи в администрацията, намаляване на административната тежест и т.н. Всичките тези неща към днешна дата виждаме, че не просто няма да се случат - те се случват с обратен знак.

"Разбира се, нито един нормален политик и нито един нормален гражданин няма да поиска да бъдат намалени парите на учители или на лекарите. Разбира се, че в една държава, в която има толкова счупена демография и толкова големи дефицити вече в здравната система, тези, които трябва да получат подкрепа и помощ, са младните лекари. Но това, което не виждаме, е реформа и смелост в реформите, които Радев обеща", каза още Димитрова.

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Радев и Фон дер Лайен

По повод визитата на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във Варна и срещата ѝ с премиерът по отношение сигурността в Черно море, журналистът коментира:

"Надявам се знакът, който ще даде г-жа Фон дер Лайен, е, че всъщност България е част от Европа и от НАТО и че това, което се случва около нашата граница, не е без значение за нашите партньори. Това е изключително важно за всички българи, които съм сигурна, че в последните седмици се чувстват напрегнати от ударите в нашата екватория. Такова посещение беше важно и ценно, за да можем наистина ние да се почувстваме като участник в един по-голям процес. ... Изключителна историческа ирония има в това, че всичките тези събития се случват точно днес. Така че аз смятам, че ще трябва да чуем една много ясна позиция на Радев във връзка не само със сигурността на България, а с участието ни като партньор съюзите.

"И аз искам да карам Ламборгини"

По повод изказана реплика от заместник-министъра на здравеопазването д-р Николай Вълов: "И аз искам да карам Ламборгини" към младите лекари по време на среща в здравното министерство, разказана от представителите на инициативата "Бъдеще в България", Димитрова каза:

"Ние виждаме тази арогантност и самодостатъчност от първия ден. Първата скамейка на говорители на "Прогресивна България" се държи изключително арогантно не само към опозицията в парламента, изобщо към обществото. Спомнете си, че имаше един друг дебат, когато се приемаше удължителния бюджет и по темата със социалните плащания г-н Проданов изрече едно изречение, в което каза: "е, за 2 евро ли ще умрат пенсионерите". Да, вероятно е изведено от контекст, вероятно е изпускане на нервите, но това създава отношение. Това резонира много по-силно, отколкото всичко останало, което след това може да бъде поправено и комуникирано. И не е без значение какви думи ще използваш, когато има да адресираш напрежение. Има цял дял в маркетинга, който е кризсна комуникация, който се занимава изцяло с това. Когато имаш срещу себе си едно напрегнато състояние на хората, с които ти трябва да комуникираш, ти трябва да ги успокоиш, не да ги напрегнеш още повече. И тази арогантност, която те демонстрират към всичко - към неможенето си, към липсата на отговори, към лъжите", разказа още Димитрова.

Целият разговор гледайте във видеото.