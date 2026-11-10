Прогноза за времето - 11 ноември 2026 г. (сряда)

На 11 ноември 2026 г. минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София - около 5°. Днес облачността ще е значителна и на отделни места, главно в западните райони и по поречието на Дунав ще превали дъжд. След обяд в низините и котловините видимостта ще се подобрява. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в София - около 11°. В планините ще преобладава облачно и мъгливо време. В масивите от Западна България ще превалява дъжд, над около 1800 метра – слаб сняг, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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Облачно над морето

Над Черноморието облачността ще е значителна, в сутрешните часове на отделни места с намалена видимост. Ще духа до умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 14°-17°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Продължителност на деня

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 13 мин. и залязва в 17 ч. и 8 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 55 мин. Луната в София изгрява в 9 ч. и 35 мин. и залязва в 18 ч. и 5 мин. Фаза на Луната: два дни след новолуние.

Седмична прогноза за времето за 9-15 ноември 2026 г.