Войната в Иран:

Прогноза за времето - 11 ноември 2026 г. (сряда)

10 ноември 2026, 19:22 часа 459 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Прогноза за времето - 11 ноември 2026 г. (сряда)

На 11 ноември 2026 г. минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София - около 5°. Днес облачността ще е значителна и на отделни места, главно в западните райони и по поречието на Дунав ще превали дъжд. След обяд в низините и котловините видимостта ще се подобрява. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в София - около 11°. В планините ще преобладава облачно и мъгливо време. В масивите от Западна България ще превалява дъжд, над около 1800 метра – слаб сняг, показва прогнозата за времето на НИМХ.

"В петък по камизолки": Проф. Рачев разкри какво идва след необичайно топлото време

Облачно над морето

Над Черноморието облачността ще е значителна, в сутрешните часове на отделни места с намалена видимост. Ще духа до умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 14°-17°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Продължителност на деня

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 13 мин. и залязва в 17 ч. и 8 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 55 мин. Луната в София изгрява в 9 ч. и 35 мин. и залязва в 18 ч. и 5 мин. Фаза на Луната: два дни след новолуние.

Седмична прогноза за времето за 9-15 ноември 2026 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
прогноза за времето времето времето утре
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес