Заради студените радиатори в София: Шефовете на "Топлофикация" отиват на изслушване в СОС

Ръководството на "Топлофикация-София" ще бъде изслушано днес (11 ноември) от Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет (СОС) заради зачестилите аварии по топлопреносната мрежа и продължителните прекъсвания на топлоподаването в редица райони на столицата. Извънредното заседание е насрочено за 11:00 часа в сградата на Столичната община.

Повод за изслушването са многобройните жалби и сигнали от граждани и институции за липса на отопление и топла вода, както и за честите аварии в различни столични квартали.

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Според публикувания дневен ред ръководството на общинското дружество трябва да представи подробна информация за състоянието на топлопреносната мрежа и причините за продължителното прекъсване на услугата в "Младост", "Дружба", "Изток", "Изгрев", "Дианабад", "Мусагеница" и "Дървеница".

Общинските съветници ще поискат и технически анализ на причините за концентрацията на аварии по основните топлопроводни трасета в засегнатите райони. Сред основните въпроси са какви аварийно-ремонтни дейности са предприети, какъв ресурс е мобилизиран и какви конкретни срокове поема дружеството за пълното възстановяване на топлоподаването.

От ръководството на "Топлофикация София" ще бъде поискана и цялостна оценка за готовността на дружеството да осигури нормално отопление през предстоящия зимен сезон, без нови масови прекъсвания и сривове в топлопреносната мрежа.

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Изслушването се провежда на фона на нарастващото обществено недоволство заради проблемите с отоплението и топлата вода в София. Очаква се отговорите на ръководството да дадат яснота както за причините за авариите, така и за мерките, които ще бъдат предприети за нормализиране на топлоподаването.