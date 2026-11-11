Зеленски: Доволен съм от това, което чувам от САЩ, не сме готови да се откажем от Донбас (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му не е готова да предаде на Русия частта от Донбас, която руските войски не могат да окупират, в замяна на споразумение с Русия. Той е направил това изявление по време на пресконференция по време на посещението си в Дания.

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Президентът отговори на въпрос относно натиска върху Украйна по отношение на украинските територии. „Това е лесен начин да се преговаря с руснаците – да ни окажат натиск да напуснем Донбас и тогава ще се постигне споразумение. Ние не сме готови за такова споразумение, защото не сме готови да се доверим на Путин“, подчерта Зеленски.

Държавният глава също така подчерта, че Украйна се нуждае от много конкретни гаранции за сигурност по всички тези въпроси. Той призна, че е по-лесно да се окаже натиск върху Украйна, но се надява, че САЩ ще намерят друг начин заедно с Европа. „Разчитаме на това“, каза той.

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Той беше попитан и дали американците са били безпристрастни посредници в мирните преговори в Абу Даби. Както обясни Зеленски, Украйна се нуждае от Съединените щати, тъй като най-надеждните гаранции за сигурност след войната може да получи именно от САЩ и Европа, а това изисква единство.

Президентът добави още, че Украйна се стреми да поднови пряката подкрепа от Съединените щати. Той ще се опита да постигне това, въпреки че не е сигурен дали ще успее. В тази връзка той припомни, че благодарение на европейското финансиране, Украйна в момента има възможност да засили противовъздушната си отбрана в рамките на инициативата PURL, която предвижда продажбата на американска техника. „Имаме нужда от повече възможности за противовъздушна отбрана“, отбеляза президентът.

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Зеленски също отбеляза, че Съединените щати са по-фокусирани върху ситуацията в Близкия изток, която е свързана с войната в Иран. Той се надява да бъде постигнато прекратяване на огъня в региона, тъй като това би било от полза не само за региона, но и за Украйна, тъй като би могло да проправи пътя за Украйна да се сдобие с прехващачи „Пейтриът“.

„Ако не изпратят системи за противовъздушна отбрана в Близкия изток, дори половината от доставките си, ако можем да го изчислим, това ще помогне през зимата“, смята Зеленски. По този начин, според него, има много въпроси и Украйна се нуждае от помощ от Съединените щати.

Позицията на Украйна е ясна

Отделно украинският президент съобщи, че е видял промени в изявленията на специалните представители на САЩ Джаред Къшнър и Стив Уиткоф. „Виждам промени. Много съм доволен от това, което чувам. Ще видим какво може да се направи“, каза Зеленски.

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Същевременно държавният глава отбеляза, че е бил много ясен с Къшнър и Уиткоф от самото начало. „Това е страната на нашия народ. Не става въпрос за недвижими имоти. Не става въпрос за земя. Не става въпрос за квадратни километри, или не само за квадратни километри. Говорим за различни въпроси, които са много чувствителни за хората. Не и за мен. Не съм от Донбас. Разбира се, всичко е важно за мен, защото съм президент и гражданин. Но преди всичко това е много чувствително за хората, които живеят там, чийто живот е разрушен. Ето защо не може да се каже: плюс два километра или минус два километра“, категоричен бе Зеленски.

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В тази връзка държавният глава докладва за какво е разговарял с Къшнър и Уиткоф. „Много сме ви благодарни, разчитаме на вас. Наистина, Америка е най-силната страна. Вие сте много по-силни от Русия. И можете да окажете натиск върху Путин. Да, но ще бъда много ясен с вас: ако не сме готови за споразумения за дизел, защото това ще помогне на Русия, ще говоря за това“, категоричен бе той.

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Зеленски повтори, че това не е нещо лично, защото засяга живота на хората и техните домове. „Това не е за Флорида. Това не е Флорида. Русия не е дошла във Флорида. Те не са окупирали домовете на хората. Ето защо, нека бъдем много ясни: Разчитаме на вашата помощ, благодарим на Америка, благодарим на Джаред и Стив за работата им. Да, но искаме да бъдем ясни: Ние сме против сделките с дизела“, каза той. Украинският президент каза, че по време на война човек не бива да влошава положението на агресора.

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